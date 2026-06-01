◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日▽慶大３―０早大（１日・神宮）

１勝１敗のタイで迎えた早慶３回戦は、慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で、２４年秋から３季連続５位に沈んだ屈辱から、見事にＶ字回復を遂げた。

今秋ドラフト候補のエース左腕・渡辺和大投手（４年＝高松商）が先発、救援、先発と早慶戦３連投。８回を５安打無失点、１１三振を奪う快投で早大打線を封じ、７勝目を挙げた。

試合後の堀井哲也監督（６４）は「正直ほっとしてるという一言。昨日も早稲田さんの素晴らしい粘りにあい、本当に今日も粘り強く戦われて、どっちに転ぶかわからないというゲームだったんですけども、本当にほっとしてます」と好敵手に敬意を表した。

早慶戦３連投のエース・渡辺大には「本人が『行けるところまで』ってことで、頑張ってくれました。エース、素晴らしいです」と称賛。「まずは六大学の代表として、大学選手権をしっかり戦うと。気持ちはリーグ戦に集中してましたので、まだ切り替えてませんけど、今夜から切り替えて頑張っていきたいと思います」と、次なる目標の大学日本一に照準を絞っていく。