豪ドルしっかり、対ドル、対円に加え、対NZドルで買われる＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで少し下げて始まるも反発。先週末は米国とイランの和平協議進展期待からのドル売りなどが上昇を誘い、ロンドン朝の0.7150ドル前後から0.7200ドル前後を付けた。その後少し落として0.7180台で先週の取引を終えると、週明けは0.7168ドルを付けるなど、少しドル高が優勢となった。米国とイラン両国からの覚書の修正要請を受けて、調整が難航するとの思惑が豪ドル売りを誘った。もっとも株高が進み、原油も90ドルからの買いに慎重になるなど、リスク警戒が限定的にとどまったことで、豪ドルもしっかり。午後に0.7190ドルを付けている。



豪ドル円は対ドルでの豪ドル買いと、ドル円の堅調な動きを受けてしっかりとした展開となり、朝の114.10円台から114.68円まで上値を伸ばしている。



豪ドルは対NZドルでも買われており、朝の1.1980台から1.2040を付けた。



NZドルは対豪ドルでの売りが重石となり、豪ドルの対ドルでの上昇には追随せず、0.5990ドル近くから0.5965ドルを付けた。対円では95円台前半でやや上値の重い展開。



今週の主な予定

豪州

06/02 10:30 経常収支 （2026年 第1四半期） 前回 -211.0億豪ドル

06/02 10:30 住宅建設許可 （4月） 前回 -10.5% （前月比）

06/03 10:30 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 前回 0.8% （前期比）

06/03 10:30 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 前回 2.6% （前年比）

06/04 10:30 貿易収支 （4月） 前回 -18.41億豪ドル



NZ

06/03 07:45 住宅建設許可 （4月） 前回 -1.3% （前月比）

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