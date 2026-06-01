５月３１日、重慶市の長江三峡・巫峡から望む日の出。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）

【新華社重慶6月1日】中国重慶市に位置する長江三峡の一つ、巫峡（ふきょう）で5月31日、壮大な日の出が見られた。朝焼けが山影を際立たせ、数隻の船が黄金色の水面を進む光景は、自然が生み出した絵画のようだった。

５月３１日、重慶市の長江三峡・巫峡。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）

５月３１日、重慶市の長江三峡・巫峡から望む日の出。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）

５月３１日、重慶市の長江三峡・巫峡から望む日の出。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）

５月３１日、重慶市の長江三峡・巫峡から望む日の出。（パノラマ写真、ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）

５月３１日、早朝の長江三峡・巫峡を進む数隻の船。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）

５月３１日、早朝の長江三峡・巫峡。（重慶＝新華社記者／黄偉）

５月３１日、重慶市の長江三峡・巫峡から望む朝焼け。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）

５月３１日、重慶市の長江三峡・巫峡から望む日の出。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）