俳優の速水もこみちさんが5月29日、自身のインスタグラムを更新。イタリアの高級車ブランド「MASERATI（マセラティ）」のイベントにゲスト出演した際の写真や、実際に車を運転する動画を公開したところ、その“規格外の足の長さ”にネット上で大きな注目が集まっています。



【写真を見る】【 速水もこみち 】 マセラティ運転姿に ファン驚愕 「足長すぎて窮屈そう」「椅子かなり後ろなのに…」 異次元のスタイルに絶賛の声





速水さんは、ブランドの歴史を記念するイベントに「Special Guest（スペシャルゲスト）」として登壇。ステージでスマートにトークを披露する姿や、展示された高級スポーツカーをバックに落ち着いた表情を見せるカットなどを多数投稿しました。







なかでもファンを驚かせているのが、実際にマセラティを運転しているドライブ動画です。グレーのスーツ姿に身を包み、髭を蓄えたワイルドな雰囲気の速水さんは、サングラスを着用してハンドルを握るスタイリッシュな横顔を披露。しかし、注目は運転席に収まるその「足元」でした。







180センチを大きく超える圧倒的な長身の速水さん。高級車の広々とした車内空間で、シートをかなり後ろに下げているにもかかわらず、長い足が少し窮屈そうに収まっている様子が動画から見て取れます。高級車をも小さく見せてしまう、彼の異次元のプロポーションが際立つワンシーンとなっています。







この投稿に対し、ファンからは速水さんの格好良さを称賛する声とともに、その圧倒的なスタイルに驚くコメントが殺到。「足が長いのが良くわかります」「足長いから、運転席狭そ」「椅子がかなり後ろにあるのに足が窮屈になってる！足長すぎる」「もこみちさんも、マセラティも、カッコいい」「運転してる姿もあまり見れない貴重なワンシーンな気がする」など、羨望と驚きの声が多数寄せられています。







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