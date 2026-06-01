山洋電気<6516.T>が後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、リチウムイオン電池を搭載した常時インバータ給電方式ＵＰＳ（無停電電源装置）の新製品「ＳＡＮＵＰＳ Ａ１３Ａ－Ｌｉ」を開発したと発表しており、好材料視されている。



新製品は、鉛蓄電池を搭載した自社の従来品と比較して３倍の長寿命を実現したのが特徴。これによりバッテリー交換が１５年間不要となり、メンテナンス費用を削減できるという。また、鉛蓄電池搭載の従来品と比べて質量を１５％以上低減したほか、長寿命鉛蓄電池搭載のＵＰＳと比べて、設置面積を３分の１に、質量を４分の１に小型・軽量化しており、大幅な省スペース化を実現した。同社では放送・通信・工場設備やサーバー、半導体製造装置、医療機器（ＭＲＩ、ＣＴ）などでの利用を提案していくようだ。



出所：MINKABU PRESS