１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４５銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円７９銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円３０銭前後で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには１５９円５０銭近辺に上昇した。原油先物のＷＴＩ価格は、日本時間１日午前に１バレル＝９０ドル台に上昇。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉では、最終合意に向けての不透明感はなお強いほか、イスラエルのレバノン侵攻が続いていることも警戒されている。また、今晩は米５月ＩＳＭ製造業景況感指数の発表が予定されており、その結果も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６５１ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS