　メキシコサッカー連盟(FMF)は5月31日、北中米ワールドカップを戦うメキシコ代表メンバーを発表した。

　GKギジェルモ・オチョアがFWリオネル・メッシ(アルゼンチン)とFWクリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル)とともに、史上最多タイとなる6大会目のメンバー入りを果たした。40歳のオチョアはGKルイス・アンヘル・マラゴンがアキレス腱断裂の大怪我を負ったこともあり、3月シリーズで2024年11月以来の代表復帰。メンバー発表直前に行った試合では復帰後初めて出場し、W杯に臨むことが決まった。

　元日本代表指揮官のハビエル・アギーレ監督が率いるメキシコは、大会の開幕戦で南アフリカと対戦。第2戦は韓国と、第3戦はチェコと対戦する。

　以下、メキシコ代表メンバー

▽GK

ギジェルモ・オチョア(AELリマソール/キプロス)

ラウル・ランゲル(グアダラハラ)

カルロス・アセベド(サントス・ラグナ)

▽DF

イスラエル・レジェス(クラブ・アメリカ)

ホルヘ・サンチェス(PAOK/ギリシャ)

セサル・モンテス(ロコモティフ・モスクワ/ロシア)

エドソン・アルバレス(フェネルバフチェ/トルコ)

ヨハン・バスケス(ジェノア/イタリア)

ヘスス・ガジャルド(トルーカ)

マテオ・チャベス(AZ/オランダ)

▽MF

アルバロ・フィダルゴ(ベティス/スペイン)

ブライアン・グティエレス(グアダラハラ)

ルイス・ロモ(グアダラハラ)

ジルベルト・モラ(ティフアナ)

エリック・リラ(クルス・アスル)

ルイス・チャベス(ディナモ・モスクワ/ロシア)

オルベリン・ピネダ(AEKアテネ/ギリシャ)

オベド・バルガス(A・マドリー/スペイン)

▽FW

フリアン・キニョネス(アルカディシア/サウジアラビア)

アレクシス・ベガ(トルーカ)

ロベルト・アルバラド(グアダラハラ)

セサル・ウエルタ(アンデルレヒト/ベルギー)

ギジェルモ マルティネス(プーマスUNAL)

ラウール・ヒメネス(フルハム/イングランド)

サンティアゴ・ヒメネス(ミラン/イタリア)

アルマンド・ゴンサレス(グアダラハラ)