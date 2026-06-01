オチョアが6回目のW杯!! アギーレ監督率いるメキシコ代表メンバーが決定
メキシコサッカー連盟(FMF)は5月31日、北中米ワールドカップを戦うメキシコ代表メンバーを発表した。
GKギジェルモ・オチョアがFWリオネル・メッシ(アルゼンチン)とFWクリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル)とともに、史上最多タイとなる6大会目のメンバー入りを果たした。40歳のオチョアはGKルイス・アンヘル・マラゴンがアキレス腱断裂の大怪我を負ったこともあり、3月シリーズで2024年11月以来の代表復帰。メンバー発表直前に行った試合では復帰後初めて出場し、W杯に臨むことが決まった。
元日本代表指揮官のハビエル・アギーレ監督が率いるメキシコは、大会の開幕戦で南アフリカと対戦。第2戦は韓国と、第3戦はチェコと対戦する。
以下、メキシコ代表メンバー
▽GK
ギジェルモ・オチョア(AELリマソール/キプロス)
ラウル・ランゲル(グアダラハラ)
カルロス・アセベド(サントス・ラグナ)
▽DF
イスラエル・レジェス(クラブ・アメリカ)
ホルヘ・サンチェス(PAOK/ギリシャ)
セサル・モンテス(ロコモティフ・モスクワ/ロシア)
エドソン・アルバレス(フェネルバフチェ/トルコ)
ヨハン・バスケス(ジェノア/イタリア)
ヘスス・ガジャルド(トルーカ)
マテオ・チャベス(AZ/オランダ)
▽MF
アルバロ・フィダルゴ(ベティス/スペイン)
ブライアン・グティエレス(グアダラハラ)
ルイス・ロモ(グアダラハラ)
ジルベルト・モラ(ティフアナ)
エリック・リラ(クルス・アスル)
ルイス・チャベス(ディナモ・モスクワ/ロシア)
オルベリン・ピネダ(AEKアテネ/ギリシャ)
オベド・バルガス(A・マドリー/スペイン)
▽FW
フリアン・キニョネス(アルカディシア/サウジアラビア)
アレクシス・ベガ(トルーカ)
ロベルト・アルバラド(グアダラハラ)
セサル・ウエルタ(アンデルレヒト/ベルギー)
ギジェルモ マルティネス(プーマスUNAL)
ラウール・ヒメネス(フルハム/イングランド)
サンティアゴ・ヒメネス(ミラン/イタリア)
アルマンド・ゴンサレス(グアダラハラ)
GKギジェルモ・オチョアがFWリオネル・メッシ(アルゼンチン)とFWクリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル)とともに、史上最多タイとなる6大会目のメンバー入りを果たした。40歳のオチョアはGKルイス・アンヘル・マラゴンがアキレス腱断裂の大怪我を負ったこともあり、3月シリーズで2024年11月以来の代表復帰。メンバー発表直前に行った試合では復帰後初めて出場し、W杯に臨むことが決まった。
以下、メキシコ代表メンバー
▽GK
ギジェルモ・オチョア(AELリマソール/キプロス)
ラウル・ランゲル(グアダラハラ)
カルロス・アセベド(サントス・ラグナ)
▽DF
イスラエル・レジェス(クラブ・アメリカ)
ホルヘ・サンチェス(PAOK/ギリシャ)
セサル・モンテス(ロコモティフ・モスクワ/ロシア)
エドソン・アルバレス(フェネルバフチェ/トルコ)
ヨハン・バスケス(ジェノア/イタリア)
ヘスス・ガジャルド(トルーカ)
マテオ・チャベス(AZ/オランダ)
▽MF
アルバロ・フィダルゴ(ベティス/スペイン)
ブライアン・グティエレス(グアダラハラ)
ルイス・ロモ(グアダラハラ)
ジルベルト・モラ(ティフアナ)
エリック・リラ(クルス・アスル)
ルイス・チャベス(ディナモ・モスクワ/ロシア)
オルベリン・ピネダ(AEKアテネ/ギリシャ)
オベド・バルガス(A・マドリー/スペイン)
▽FW
フリアン・キニョネス(アルカディシア/サウジアラビア)
アレクシス・ベガ(トルーカ)
ロベルト・アルバラド(グアダラハラ)
セサル・ウエルタ(アンデルレヒト/ベルギー)
ギジェルモ マルティネス(プーマスUNAL)
ラウール・ヒメネス(フルハム/イングランド)
サンティアゴ・ヒメネス(ミラン/イタリア)
アルマンド・ゴンサレス(グアダラハラ)