東方神起がフレグランスブランドLe Fairyのジャパンブランドアンバサダーに就任！スマホ壁紙をプレゼント

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東方神起が、韓国発のフレグランスブランド“Le Fairy（ル・フェアリー）”のジャパンブランドアンバサダーに就任した。

■撮り下ろしカットを使用したスマホ壁紙をプレゼント中

日本デビュー21周年を迎え、2026年4月に海外アーティストとして史上初かつ最多となる3度目の日産スタジアム公演を成功させ、2日間で計13万人の動員を記録した東方神起。東方神起のように”長く愛していただけるように”という想いを込め、日本展開を進める“Le Fairy（ル・フェアリー）”は、東方神起のアンバサダーの起用を決定した。

日本の公式ONLINE STORE及び公式SNSでは、順次情報を公開予定。

また、東方神起のアンバサダー就任を記念して、今回特別に撮り下ろしたカットを使用したスマートフォン用の壁紙をプレゼントしている。

■関連リンク

壁紙プレゼントの詳細はこちら

https://lefairy.jp/pages/tohoshinki-le-fairy-brandambassador

“Le Fairy”公式ONLINE STORE

https://lefairy.jp/

東方神起 OFFICIAL SITE

https://toho-jp.net/

■Le Fairy ブランドロゴ