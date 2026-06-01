カナモト <9678> [東証Ｐ] が6月1日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益を従来予想の89億円→107億円(前年同期は85.2億円)に20.2％上方修正し、増益率が4.4％増→25.6％増に拡大する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の189億円→207億円(前期は179億円)に9.5％上方修正し、増益率が5.3％増→15.3％増に拡大し、従来の7期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループの第2四半期（中間期）の連結業績予想につきましては、資産稼働効率の向上やレンタル単価の適正価格への調整を進めた一方で、総合的なコスト削減による体質改善の効果もあり上期実績が計画を上回ったことから、同期間の業績予想を上方修正しました。また、通期業績予想につきましては、第2四半期（中間期）の業績予想の修正を踏まえ、業績修正をするものであります。（注） 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。