アインホールディングス <9627> [東証Ｐ] が6月1日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の265億円→280億円(前の期は180億円)に5.7％上方修正し、増益率が46.6％増→54.9％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の165億円→180億円(前年同期は117億円)に9.0％増額し、増益率が41.3％増→54.0％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当連結会計年度は、ファーマシー事業においては、高額医薬品の処方により処方箋単価が上昇し、処方箋枚数も堅調に推移しております。また、2025年８月１日にグループ入りした「さくら薬局グループ」におけるPMIが順調に進捗しており、当連結会計年度は将来の税負担軽減の見込みの増加を反映したことにより親会社株主に帰属する当期純利益が増加していること等から、2025年９月11日に公表いたしました2026年４月期通期連結業績予想を修正することといたしました。