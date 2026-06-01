1日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数383、値下がり銘柄数1051と、値下がりが優勢だった。



個別ではｎｍｓ ホールディングス<2162>、ヒラノテクシード<6245>、インスペック<6656>がストップ高。ニッカトー<5367>、ソフトテックス<550A>、京写<6837>、ａｂｃ<8783>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＫＧ情報<2408>、ケイティケイ<3035>、きちりホールディングス<3082>、シンデン・ハイテックス<3131>、ダイトウボウ<3202>など30銘柄は年初来高値を更新。カンセキ<9903>、太洋テクノレックス<6663>、ＮＩＴＴＯＫＵ<6145>、地盤ネットホールディングス<6072>、イーソル<4420>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、ファーストコーポレーション<1430>、コロンビア・ワークス<146A>、中外鉱業<1491>、ＳＤＳホールディングス<1711>など228銘柄が年初来安値を更新。北川精機<6327>、トライアイズ<4840>、ナ・デックス<7435>、チタン工業<4098>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース