　1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　263150　　　 6.6　　　 73490
２. <1321> 野村日経平均　　 28726　　　36.8　　　 70020
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 25391　　 -18.8　　　　2907
４. <1306> 野村東証指数　　 16360　　 130.6　　　 417.5
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16344　　　 9.1　　　 87620
６. <200A> 野村日半導　　　 11881　　 110.8　　　　4882
７. <1579> 日経ブル２　　　 11691　　　 5.5　　　 794.1
８. <1540> 純金信託　　　　 10845　　　 5.6　　　 21480
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　8969　　 -14.8　　　　4098
10. <1360> 日経ベア２　　　　8573　　 -45.5　　　　71.4
11. <1398> ＳＭＤリート　　　5406　　　56.2　　　1836.0
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3963　　 -48.1　　　　6971
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　3827　　 -51.6　　　 941.0
14. <1489> 日経高配５０　　　2617　　　45.8　　　　3224
15. <1542> 純銀信託　　　　　2590　　 -24.5　　　 35560
16. <2631> ＭＸナスダク　　　2428　　　 1.4　　　 34860
17. <2243> ＧＸ半導体　　　　2418　　　 9.5　　　　4912
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2404　　　33.6　　　1918.0
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2187　　　36.7　　　　4525
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2185　　　51.5　　　　2749
21. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1931　　　49.6　　　 81490
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1656　　 -40.7　　　 69740
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1615　　 106.0　　　 408.1
24. <1330> 上場日経平均　　　1571　　 -32.3　　　 70190
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1550　　 -21.8　　　　 118
26. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1492　　 -28.5　　　　5323
27. <1358> 上場日経２倍　　　1438　　 -54.7　　　140800
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1282　　　46.2　　　 874.7
29. <314A> ｉＳゴールド　　　1196　　　-9.9　　　 341.2
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　1173　　　-3.7　　　 246.0
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1140　　　28.2　　　　　73
32. <1615> 野村東証銀行　　　1109　　 -13.0　　　 655.0
33. <2559> ＭＸ全世界株　　　1035　　　27.8　　　 29995
34. <2516> 東証グロース　　　1025　　 198.0　　　 619.5
35. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 961　　 121.4　　　 333.6
36. <1356> ＴＰＸベア２　　　 917　　 -17.1　　　 117.2
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 914　　　-6.7　　　 34940
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 890　　 -21.4　　　 69590
39. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 836　　　33.5　　　　1132
40. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 810　　　-3.3　　　　4222
41. <1476> ｉＳＪリート　　　 800　　 669.2　　　　1838
42. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 786　　　-6.2　　　 66080
43. <2036> 金先物Ｗブル　　　 758　　 -42.6　　　178800
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 756　　　65.1　　　　3708
45. <2033> コスピブル　　　　 722　　　98.4　　　146850
46. <1629> 野村商社卸売　　　 717　　 283.4　　　 262.6
47. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 717　　　17.3　　　　2806
48. <1577> 野村高配７０　　　 694　　 536.7　　　 53700
49. <1308> 上場東証指数　　　 654　　 -64.2　　　　4124
50. <282A> ＧＸ半導１０　　　 604　　　22.5　　　　2569
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース