ETF売買代金ランキング＝1日大引け
1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 263150 6.6 73490
２. <1321> 野村日経平均 28726 36.8 70020
３. <1357> 日経Ｄインバ 25391 -18.8 2907
４. <1306> 野村東証指数 16360 130.6 417.5
５. <1458> 楽天Ｗブル 16344 9.1 87620
６. <200A> 野村日半導 11881 110.8 4882
７. <1579> 日経ブル２ 11691 5.5 794.1
８. <1540> 純金信託 10845 5.6 21480
９. <2644> ＧＸ半導日株 8969 -14.8 4098
10. <1360> 日経ベア２ 8573 -45.5 71.4
11. <1398> ＳＭＤリート 5406 56.2 1836.0
12. <1329> ｉＳ日経 3963 -48.1 6971
13. <1568> ＴＰＸブル 3827 -51.6 941.0
14. <1489> 日経高配５０ 2617 45.8 3224
15. <1542> 純銀信託 2590 -24.5 35560
16. <2631> ＭＸナスダク 2428 1.4 34860
17. <2243> ＧＸ半導体 2418 9.5 4912
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2404 33.6 1918.0
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2187 36.7 4525
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2185 51.5 2749
21. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1931 49.6 81490
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1656 -40.7 69740
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1615 106.0 408.1
24. <1330> 上場日経平均 1571 -32.3 70190
25. <1459> 楽天Ｗベア 1550 -21.8 118
26. <1671> ＷＴＩ原油 1492 -28.5 5323
27. <1358> 上場日経２倍 1438 -54.7 140800
28. <1655> ｉＳ米国株 1282 46.2 874.7
29. <314A> ｉＳゴールド 1196 -9.9 341.2
30. <1545> 野村ナスＨ無 1173 -3.7 246.0
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1140 28.2 73
32. <1615> 野村東証銀行 1109 -13.0 655.0
33. <2559> ＭＸ全世界株 1035 27.8 29995
34. <2516> 東証グロース 1025 198.0 619.5
35. <408A> ｉＳＢＡＩ 961 121.4 333.6
36. <1356> ＴＰＸベア２ 917 -17.1 117.2
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 914 -6.7 34940
38. <1346> ＭＸ２２５ 890 -21.4 69590
39. <563A> ＧＸＮデカバ 836 33.5 1132
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 810 -3.3 4222
41. <1476> ｉＳＪリート 800 669.2 1838
42. <1326> ＳＰＤＲ 786 -6.2 66080
43. <2036> 金先物Ｗブル 758 -42.6 178800
44. <2244> ＧＸＵテック 756 65.1 3708
45. <2033> コスピブル 722 98.4 146850
46. <1629> 野村商社卸売 717 283.4 262.6
47. <2840> ｉＦＥナ百無 717 17.3 2806
48. <1577> 野村高配７０ 694 536.7 53700
49. <1308> 上場東証指数 654 -64.2 4124
50. <282A> ＧＸ半導１０ 604 22.5 2569
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 263150 6.6 73490
２. <1321> 野村日経平均 28726 36.8 70020
３. <1357> 日経Ｄインバ 25391 -18.8 2907
４. <1306> 野村東証指数 16360 130.6 417.5
５. <1458> 楽天Ｗブル 16344 9.1 87620
６. <200A> 野村日半導 11881 110.8 4882
７. <1579> 日経ブル２ 11691 5.5 794.1
８. <1540> 純金信託 10845 5.6 21480
９. <2644> ＧＸ半導日株 8969 -14.8 4098
10. <1360> 日経ベア２ 8573 -45.5 71.4
11. <1398> ＳＭＤリート 5406 56.2 1836.0
12. <1329> ｉＳ日経 3963 -48.1 6971
13. <1568> ＴＰＸブル 3827 -51.6 941.0
14. <1489> 日経高配５０ 2617 45.8 3224
15. <1542> 純銀信託 2590 -24.5 35560
16. <2631> ＭＸナスダク 2428 1.4 34860
17. <2243> ＧＸ半導体 2418 9.5 4912
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2404 33.6 1918.0
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2187 36.7 4525
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2185 51.5 2749
21. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1931 49.6 81490
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1656 -40.7 69740
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1615 106.0 408.1
24. <1330> 上場日経平均 1571 -32.3 70190
25. <1459> 楽天Ｗベア 1550 -21.8 118
26. <1671> ＷＴＩ原油 1492 -28.5 5323
27. <1358> 上場日経２倍 1438 -54.7 140800
28. <1655> ｉＳ米国株 1282 46.2 874.7
29. <314A> ｉＳゴールド 1196 -9.9 341.2
30. <1545> 野村ナスＨ無 1173 -3.7 246.0
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1140 28.2 73
32. <1615> 野村東証銀行 1109 -13.0 655.0
33. <2559> ＭＸ全世界株 1035 27.8 29995
34. <2516> 東証グロース 1025 198.0 619.5
35. <408A> ｉＳＢＡＩ 961 121.4 333.6
36. <1356> ＴＰＸベア２ 917 -17.1 117.2
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 914 -6.7 34940
38. <1346> ＭＸ２２５ 890 -21.4 69590
39. <563A> ＧＸＮデカバ 836 33.5 1132
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 810 -3.3 4222
41. <1476> ｉＳＪリート 800 669.2 1838
42. <1326> ＳＰＤＲ 786 -6.2 66080
43. <2036> 金先物Ｗブル 758 -42.6 178800
44. <2244> ＧＸＵテック 756 65.1 3708
45. <2033> コスピブル 722 98.4 146850
46. <1629> 野村商社卸売 717 283.4 262.6
47. <2840> ｉＦＥナ百無 717 17.3 2806
48. <1577> 野村高配７０ 694 536.7 53700
49. <1308> 上場東証指数 654 -64.2 4124
50. <282A> ＧＸ半導１０ 604 22.5 2569
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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