1日の日経平均株価は前週末比604.83円（0.91％）高の6万6934.33円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は422、値下がりは1112、変わらずは23と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を844.76円押し上げ。次いでキオクシア <285A>が156.05円、村田製 <6981>が69.59円、東エレク <8035>が64.36円、太陽誘電 <6976>が41.73円と続いた。



マイナス寄与度は146.42円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が119.47円、イビデン <4062>が80.79円、豊田通商 <8015>が31.38円、レーザーテク <6920>が23.47円と並んだ。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は情報・通信業で、以下、金属製品、サービス業、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には鉱業、輸送用機器、医薬品が並んだ。



株探ニュース