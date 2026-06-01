1日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数172、値下がり銘柄数387と、値下がりが優勢だった。



個別ではアクセルマーク<3624>、雨風太陽<5616>、アスタリスク<6522>がストップ高。タスキホールディングス<166A>、ジェイグループホールディングス<3063>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>など8銘柄は年初来高値を更新。フルッタフルッタ<2586>、ユーソナー<431A>、サークレイス<5029>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、キャスター<9331>は値上がり率上位に買われた。



一方、かっこ<4166>がストップ安。データセクション<3905>は一時ストップ安と急落した。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、ハンモック<173A>、コージンバイオ<177A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>など101銘柄は年初来安値を更新。ＥｄｕＬａｂ<4427>、ＴＭＨ<280A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>、アストロスケールホールディングス<186A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース