NPB(日本野球機構)は1日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第6回中間発表を行いました。

今回の発表で、先発部門と外野手部門の上位に変動が発生。先発部門では日本ハム・伊藤大海投手が平良海馬投手(西武)を抜き、1位に浮上しました。さらに3位にはソフトバンク・大津亮介投手が浮上。オリックスのエスピノーザ投手が4位陥落となりました。外野手部門ではソフトバンク・周東佑京選手がロッテ・西川史礁選手を抜いて2位に浮上。4位のソフトバンク・近藤健介選手と西川史礁選手の差も4000票ほどしかなく、選出となる外野手3枠をめぐって激戦となっています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第6回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海（日本ハム）54,127票

2位 平良海馬（西武）47,524票

3位 大津亮介（ソフトバンク）31,071票

【中継投手】

1位 椋木蓮（オリックス）63,804票

2位 甲斐野央（西武）58,562票

3位 鈴木昭汰（ロッテ）54,429票

【抑え投手】

1位 マチャド（オリックス）94,044票

2位 岩城颯空（西武）56,135票

3位 横山陸人（ロッテ）51,484票

【捕手】

1位 田宮裕涼（日本ハム）89,908票

2位 若月健矢（オリックス）59,786票

3位 山本祐大（ソフトバンク）46,773票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎（日本ハム）111,817票

2位 ネビン（西武）101,798票

3位 ソト（ロッテ）52,153票

【二塁手】

1位 太田椋（オリックス）93,542票

2位 小川龍成（ロッテ）71,065票

3位 牧原大成（ソフトバンク）65,997票

【三塁手】

1位 栗原陵矢（ソフトバンク）131,913票

2位 郡司裕也（日本ハム）64,019票

3位 宗佑磨（オリックス）51,231票

【遊撃手】

1位 村林一輝（楽天）62,531票

2位 水野達稀（日本ハム）60,960票

3位 紅林弘太郎（オリックス）54,642票

【外野手】

1位 万波中正（日本ハム）130,246票

2位 周東佑京（ソフトバンク）108,047票

3位 西川史礁（ロッテ）106,095票

4位 近藤健介（ソフトバンク）102,577票

5位 西川龍馬（オリックス）74,204票

【DH】1位 レイエス（日本ハム）127,990票2位 柳田悠岐（ソフトバンク）86,183票3位 森友哉（オリックス）39,324票