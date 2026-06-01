FW塩貝健人が後半途中から出場

日本代表は5月31日、MUFGスタジアム（国立競技場）アイスランド代表と対戦。

FW小川航基のヘディングゴールで1-0の勝利を収めたなか。FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）が闘争心むき出しのプレーで存在感を示し、話題を呼んでいる。

北中米ワールドカップ（W杯）前最後の対外試合で、先発11人を全て入れ替えるなど多くの選手が起用されたこの試合。個人目標としてW杯得点王を掲げる塩貝は後半29分から出場して日本代表2キャップ目を刻んだ。限られた出番の中で目立ったチャンスこそなかったが、後半44分にはハーフウェイライン付近で全力のプレスバックから相手選手に激しくチャージし、ボールを奪う気迫あふれるプレーでスタジアムを沸かせた。

塩貝のプレーに対しては「こういうギラついた選手好き」「この熱量最高」「このぐらい全然やって良いと思う」「期待したくなる」「痺れた」といった声が寄せられている。

所属クラブで結果を残し、今年3月の代表デビューから一気にW杯メンバーまで駆け上がった実力と勢いは本物。闘争心むき出しで戦うストライカーは本大会でどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか注目が集まりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）