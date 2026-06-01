JCBが、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』とのタイアップを実施。

「第45回横浜開港祭」にて『トイ・ストーリー5』の世界観を表現したドローンショーが実施されるほか、ブランドCM放映、映画クーポンキャンペーンなど、複数のプロモーションが順次展開されます☆

JCB ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』公開記念「タイアッププロモーション」

2026年7月3日より公開される、ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新映画『トイ・ストーリー5』

JCBより、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』とのタイアップとして、ブランドCM放映、映画クーポンキャンペーンなど、複数のプロモーションが順次展開されます。

映画の世界観と連動したさまざまな企画を通じて、映画『トイ・ストーリー5』の魅力が幅広く発信されるコンテンツが盛りだくさんです☆

横浜開港祭ドローンショーに協賛、『トイ・ストーリー5』を描く

開催日：2026年6月2日（火）※花火イベント終了後、8:00PM頃から開始予定

会場：みなとみらい 臨港パーク

「第45回横浜開港祭」にて、『トイ・ストーリー5』の世界観を表現したドローンショーを実施。

夜空を舞台に「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」といった「トイ・ストーリー」の仲間たちを描く特別演出を行い、映画の魅力がダイナミックに表現されます。

来場された方の記憶に残る、印象的な体験が楽しめるイベントです。

※天候（雨・風など）や安全上の理由により、中止または内容を変更する場合があります

※画像はイメージです

映画『トイ・ストーリー5』タイアップCM放映

公開・放映予定：

・JCB公式YouTubeチャンネル ＜2026年6月1日（月）〜公開中＞

・TVCMをはじめ、各種デジタル媒体にて順次放映

映画『トイ・ストーリー5』とのタイアップCMを放映。

CMでは、おもちゃや決済が時代とともに進化する中で、「時が流れても変わらない大切なもの」を描きます。

時代を超えて愛され続ける「トイ・ストーリー」の世界観と、いつの時代も寄り添い続けるJCBの価値を重ね合わせ、ブランドの想いを表現したCMです。

TOHOシネマズで使えるクーポン配布

クーポン配布開始日：2026年7月1日（水）※特設ページの公開は6月19日（金）を予定しています

クーポン利用可能期間：2026年7月3日（金）〜8月31日（月）

内容：

・一般：300円引

・大学・専門・高校・中学・小学・幼児：100円引

※1つのクーポンで、最大2名様分まで対象となります。（最大600円引）

対象カード：JCBカード ※JCBマークのついている、カード番号が35から始まるカードが対象です。

対象劇場：全国のTOHOシネマズ

※各劇場の上映スケジュールはTOHOシネマズ公式サイトを確認ください

映画『トイ・ストーリー5』の、TOHOシネマズで利用できるクーポンを配布。

2名で最大600円お得に鑑賞できます。

ディズニー★JCBカード トイ・ストーリー新デザイン登場

発行開始予定日：2026年7月1日（水）予定 ※現行デザインは6月30日（火）までの発行となります。（デザイン変更も同様）

ディズニー★JCBカード「トイ・ストーリー」デザインを一新。

『トイ・ストーリー5』の新たなキャラクターも加わって、作品の世界観をいつでも身近に感じられるデザインとなっています。

MyJCBアプリ着せ替え 映画『トイ・ストーリー5』デザイン登場

対象会員：ディズニー★JCBカード、JCBオリジナルシリーズ会員

対象期間：2026年6月中旬〜2026年8月31日（月）※随時配信予定

JCBの会員専用WEBサービス「MyJCB」アプリにて、期間限定で『トイ・ストーリー5』着せ替えデザインが登場。

期間により表情を変えるデザインで「トイ・ストーリー」の魅力溢れる世界観を楽しむことができます。

ディズニープラスをお得に楽しむキャンペーン

期間：2025年8月1日（金）〜※特典は予告なく内容の変更や終了、延長をする場合があります

対象カード：JCBカード ※JCBマークのついている、カード番号が35から始まるカードが対象です

内容：特設ページより、2つのプランからお得にディズニープラスに登録できます。

・ディズニープラス スタンダード月額プラン 3ヵ月間50％オフ＜1,250円→625円（税込）＞

・ディズニープラス スタンダード年額プラン 初年度30％オフ＜12,500円→8,750円（税込）＞

JCB会員限定で、ディズニープラスへお得に登録できるキャンペーンを実施中。

映画『トイ・ストーリー5』の関連作品が、625円（税込）/月から見放題で楽しめます。

ブランドCM放映、映画クーポンキャンペーンなど、複数のプロモーションが順次展開される特別企画。

JCBにて順次展開される、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』公開記念「タイアッププロモーション」の紹介でした☆

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