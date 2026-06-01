５月３１日、北京タイフェスティバルの会場でタイ語スピーチコンテストに参加した北京外国語大学タイ語専攻の学生。（北京＝新華社記者／高咏薇）

【新華社北京6月1日】中国北京市の朝陽公園で5月30、31両日、北京タイフェスティバルが開催された。会場ではダンスや音楽、ムエタイなどが披露されたほか、料理の販売、タイ語スピーチコンテストも行われ、多くの来場者が集まった。

５月３１日、来場者でにぎわう北京タイフェスティバルの会場。（北京＝新華社記者／高咏薇）

５月３１日、北京タイフェスティバルの会場で料理を味わう来場者。（北京＝新華社記者／高咏薇）

５月３１日、北京タイフェスティバルの会場で料理を味わう子どもたち。（北京＝新華社記者／高咏薇）

５月３１日、北京タイフェスティバルの会場で料理を受け取る来場者。（北京＝新華社記者／高咏薇）

５月３１日、北京タイフェスティバルの会場でダンスを鑑賞する来場者。（北京＝新華社記者／高咏薇）