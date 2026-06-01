◇MLB ドジャース9-1フィリーズ(日本時間6月1日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が強打のフィリーズ相手に6回途中無失点10奪三振の力投で5勝目をマーク。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング選手が山本投手を支えました。

初回、山本投手はMLB本塁打数トップカイル・シュワバー選手や3番のブライス・ハーパー選手から2つの三振を奪う好スタート。捕手のラッシング選手が2度のABSチャレンジを成功させてボール球判定を三振に覆らせました。

ラッシング選手は、山本投手の立ち上がりが「普段に比べて制球が少し不安定でした」と振り返り、「あの2つのチャレンジで彼を少し助けることができて、彼はとても喜んでいましたし、それが彼を落ち着かせるのに役立ったと思います」と言及。山本投手も「いいところにいってた感じがしてたので、チャレンジしてくれてすごくよかったです」と感謝を込めました。

ABSチャレンジについては「難しい判定、アンカーストライク、それがボールだったのかゾーンの半分だったのか、どんな場合でも理解することが大事だと思います」と話し、「チャレンジをしないと、感覚をさらに失ってしまうと思います。 最近はABSを使ってそのあたりを少し練習しています」と明かしました。

一方で「自分自身が迷いすぎた」と話すラッシング選手。「彼の得意なことを信じるだけでよかったんです。 基本に立ち返って、どうやってリードをするかを理解しました。もっと思い切ってリードすれば、空振りも増えますから」と反省も口にしました。

この日山本投手は無失点も6回途中104球を投げ、10奪三振の力投。エースの姿には、「時には最高の調子でなくても、少し工夫してラインナップを乗り切ることができる。今日のような素晴らしいチーム相手に、それができたのは彼の実力の証だと思うし、今日は彼の根性とタフさがよく出ていました。結果的にそれが報われたと思います」と称賛の言葉を並べました。