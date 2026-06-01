俳優の賀来賢人が５月３１日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。コロナ禍直前に「実は体を壊していて」と告白した。

賀来は２２年に独立をしたが、いつから独立を考えていたのか？との質問に「考えていたというより、コロナ禍になるちょっと前に実は体を壊していて」と打ち明けた。「朝起きたら、世に映せる顔じゃない顔になっていた。パンパンに腫れて、何をしても治らなかった」という。

「多分、精神的なもの、自律神経の」と分析し、「そのときにすごく感じていたのは、安定を求めちゃっていた。うまくいかないときから、うまくいって、自分のポジション守りたくなった」と振り返り、「そもそも安定なんかこの仕事にはない。ワクワクしたいからやってるんだという頭になってから、ワクワクすることだけやりたいとすごく感じた」と考え方を変えていったという。

そんなときに海外ドラマに俳優がプロデューサーとして名を連ねているのを見て、「日本にはそういうことをやっている方がいない、じゃあ自分で作っちゃおうと。お世話になった事務所を辞めて自分の責任で全部動いてみようと」と、制作側でもやってみようと決意。

もちろん「不安はあった」というが「妻がすごくて。『いいんじゃない？』って言ってくれた。ふと言うひと言が刺さる」と妻の栄倉奈々が賛成してくれたことも大きかったという。