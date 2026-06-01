■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、全国の天気

2026年6月1日14時45分発表 気象庁

1日14時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の南南西約110km

中心位置 北緯25度25分 (25.4度)

東経127度05分 (127.1度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

1日15時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 那覇市の南西約90km

中心位置 北緯25度35分 (25.6度)

東経127度05分 (127.1度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)

西側 390 km (210 NM)

2日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 那覇市の北北東約100km

予報円の中心 北緯27度05分 (27.1度)

東経128度00分 (128.0度)

進行方向、速さ 北北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

暴風警戒域 東側 230 km (125 NM)

西側 190 km (105 NM)

2日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 屋久島の南南西約60km

予報円の中心 北緯29度50分 (29.8度)

東経130度10分 (130.2度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (16 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)

北西側 210 km (115 NM)

■台風はカーブし...

3日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 浜松市の南約70km

予報円の中心 北緯34度05分 (34.1度)

東経137度40分 (137.7度)

進行方向、速さ 北東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

暴風警戒域 南東側 290 km (155 NM)

北西側 250 km (135 NM)

4日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度50分 (36.8度)

東経145度30分 (145.5度)

進行方向、速さ 東北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

5日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度20分 (36.3度)

東経148度50分 (148.8度)

進行方向、速さ 東 15 km/h (7 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 230 km (125 NM)



■台風は関東にも影響か

気象庁発表

台風第６号は、発達しながら沖縄の南を北上し、２日からは東よりに進路を変えて、３日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近するおそれがあります。関東甲信地方では、３日は土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

［気象概況］

台風第６号は、１日５時には宮古島の東南東にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。台風は、今後発達しながら沖縄の南を北上し、２日からは東よりに進路を変えて、３日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近するおそれがあります。



［雨の予想］

関東甲信地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、３日は激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ８０ミリ

伊豆諸島 １００ミリ

その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 １５０ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ

関東地方北部 １５０ミリ



［風の予想］

伊豆諸島では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹くでしょう。関東地方では、３日は非常に強い風が吹く見込みです。

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２５メートル（３５メートル）

伊豆諸島 ３０メートル（４５メートル）

関東地方の陸上 ２３メートル（３５メートル）

甲信地方 １５メートル（３０メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、３日はうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上ではうねりを伴って大しけとなる見込みです。

３日に予想される波の高さ

関東地方 ７メートル うねりを伴う

伊豆諸島 １０メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、３日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に警戒し、塩害に注意してください。伊豆諸島では、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。

■全国の今後の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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