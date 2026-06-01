「いくら包み」が税込110円〜、値段そのまま2倍サイズやドリンク半額も『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾』開催【スシロー】

寿司チェーンのスシローは、創業月を記念した『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾』を、6月3日(水)より全国のスシローで開催する。感謝の特別価格で提供する「いくら包み」や、通常の約2倍サイズとなった「特ネタ倍とろ」、倍盛りの人気軍艦などを販売するほか、対象のソフトドリンクを6月23日(火)まで半額で提供する。

〈感謝の気持ちを込めた特別商品が登場〉

フェアの目玉商品は、「いくら包み」と「特ネタ倍とろ」。「いくら包み」は、特別価格の税込110円〜で提供する。「特ネタ倍とろ」は、店内で解凍し切りつけた「特ネタ中とろ」を通常の約2倍サイズにした商品で、価格はそのままで販売する。

また、「コーン軍艦」「かに風サラダ軍艦」「ツナサラダ軍艦」は、値段そのままで倍盛りにして提供する。

【画像8点】通常の約2倍サイズとなった「特ネタ倍とろ」、倍盛りになった「コーン軍艦」「かに風サラダ軍艦」「ツナサラダ軍艦」などの画像を見る

〈対象ソフトドリンクを半額で提供〉

さらに、6月3日(水)から6月23日(火)までの期間は、対象のソフトドリンクを半額で提供する。対象商品は「ポップメロンソーダ」「ホワイトウォーター」「ホワイトソーダ」「ウーロン茶」「ペプシコーラ」「さわやか白ぶどう」「さわやか白ぶどうソーダ」、税込100円から。

対象ソフトドリンク各種

〈フェアメニューラインアップ〉

◆特ネタ倍とろ

価格:税込180円〜

販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)

※販売予定総数277万食が完売次第終了

◆いくら包み

価格:税込110円〜

販売期間:6月3日(水)〜

※販売予定総数207万食が完売次第終了

※持ち帰りは軍艦1貫

いくら包み

◆倍盛り!コーン軍艦

価格:税込120円〜

販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)

※販売予定総数66万食が完売次第終了

◆倍盛り!かに風サラダ軍艦

価格:税込120円〜

販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)

※販売予定総数33万食が完売次第終了

◆倍盛り!ツナサラダ軍艦

価格:税込120円〜

販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)

※販売予定総数31万食が完売次第終了

◆天然キンキとのどぐろ盛り合わせ

価格:税込280円〜

販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)

※販売予定総数40万食が完売次第終了

※内容は「キンキ ポン酢ジュレ」「のどぐろの炙り(レモンのせ、直火炙り)」

【画像8点】通常の約2倍サイズとなった「特ネタ倍とろ」、倍盛りになった「コーン軍艦」「かに風サラダ軍艦」「ツナサラダ軍艦」などの画像を見る

◆対象ソフトドリンク各種

価格:税込100円〜（通常、税込200円〜）

販売期間:6月3日(水)〜6月23日(火)

対象商品:ポップメロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ、ウーロン茶、ペプシコーラ、さわやか白ぶどう、さわやか白ぶどうソーダ

※持ち帰り対象外

※店舗により価格が異なる場合あり

※販売状況･価格はアプリ･HPで確認可能

※一部商品は予定数に達し次第終了

※お持ち帰り対象外商品あり

※「スシロー To Go」「京樽･スシロー」は対象外

※「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰り未実施