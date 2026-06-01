「いくら包み」が税込110円〜、値段そのまま2倍サイズやドリンク半額も『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾』開催【スシロー】
寿司チェーンのスシローは、創業月を記念した『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾』を、6月3日(水)より全国のスシローで開催する。感謝の特別価格で提供する「いくら包み」や、通常の約2倍サイズとなった「特ネタ倍とろ」、倍盛りの人気軍艦などを販売するほか、対象のソフトドリンクを6月23日(火)まで半額で提供する。〈感謝の気持ちを込めた特別商品が登場〉
フェアの目玉商品は、「いくら包み」と「特ネタ倍とろ」。「いくら包み」は、特別価格の税込110円〜で提供する。「特ネタ倍とろ」は、店内で解凍し切りつけた「特ネタ中とろ」を通常の約2倍サイズにした商品で、価格はそのままで販売する。
また、「コーン軍艦」「かに風サラダ軍艦」「ツナサラダ軍艦」は、値段そのままで倍盛りにして提供する。
【画像8点】通常の約2倍サイズとなった「特ネタ倍とろ」、倍盛りになった「コーン軍艦」「かに風サラダ軍艦」「ツナサラダ軍艦」などの画像を見る〈対象ソフトドリンクを半額で提供〉
さらに、6月3日(水)から6月23日(火)までの期間は、対象のソフトドリンクを半額で提供する。対象商品は「ポップメロンソーダ」「ホワイトウォーター」「ホワイトソーダ」「ウーロン茶」「ペプシコーラ」「さわやか白ぶどう」「さわやか白ぶどうソーダ」、税込100円から。
対象ソフトドリンク各種〈フェアメニューラインアップ〉
◆特ネタ倍とろ
価格:税込180円〜
販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)
※販売予定総数277万食が完売次第終了
◆いくら包み
価格:税込110円〜
販売期間:6月3日(水)〜
※販売予定総数207万食が完売次第終了
※持ち帰りは軍艦1貫
いくら包み
◆倍盛り!コーン軍艦
価格:税込120円〜
販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)
※販売予定総数66万食が完売次第終了
◆倍盛り!かに風サラダ軍艦
価格:税込120円〜
販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)
※販売予定総数33万食が完売次第終了
◆倍盛り!ツナサラダ軍艦
価格:税込120円〜
販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)
※販売予定総数31万食が完売次第終了
◆天然キンキとのどぐろ盛り合わせ
価格:税込280円〜
販売期間:6月3日(水)〜6月14日(日)
※販売予定総数40万食が完売次第終了
※内容は「キンキ ポン酢ジュレ」「のどぐろの炙り(レモンのせ、直火炙り)」
【画像8点】通常の約2倍サイズとなった「特ネタ倍とろ」、倍盛りになった「コーン軍艦」「かに風サラダ軍艦」「ツナサラダ軍艦」などの画像を見る
◆対象ソフトドリンク各種
価格:税込100円〜（通常、税込200円〜）
販売期間:6月3日(水)〜6月23日(火)
対象商品:ポップメロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ、ウーロン茶、ペプシコーラ、さわやか白ぶどう、さわやか白ぶどうソーダ
※持ち帰り対象外
※店舗により価格が異なる場合あり
※販売状況･価格はアプリ･HPで確認可能
※一部商品は予定数に達し次第終了
※お持ち帰り対象外商品あり
※「スシロー To Go」「京樽･スシロー」は対象外
※「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰り未実施