◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日▽慶大３―０早大（１日・神宮）

１勝１敗のタイで迎えた早慶３回戦は、慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で、２４年秋から３季連続５位に沈んだ屈辱から、見事にＶ字回復を遂げた。

慶大は２回１死から四球と２安打で満塁のチャンスを作ると、８番の横地広太外野手（４年＝慶応）が早大の先発左腕・宮城誇南投手（４年＝浦和学院）から押し出し四球を選び、１点を先制した。

６回先頭では「３番・ＤＨ」の小原大和外野手（４年＝花巻東）が右越えソロで貴重な追加点。なおも１死満塁から、横地の中犠飛で三塁走者の主将・今津慶介内野手（４年＝旭川東）が本塁に生還。点差を広げた。

投げては今秋ドラフト候補のエース左腕・渡辺和大投手（４年＝高松商）が先発、救援、先発と早慶戦３連投。８回を５安打無失点、１１三振を奪う快投で早大打線を封じた。

今津は昨年末の主将就任時、「強い慶応に憧れて入ってきて、１年秋に日本一になってから低迷している。イチから強い慶応を作り直したい。野球部のカルチャーから練習の取り組み方、私生活まで全部一新していきたい」とＶ字回復への意気込みを語っていた。

将来の夢は「内閣総理大臣」と語るキャプテンが、抜群のリーダーシップを発揮し、大所帯をまとめ上げた。強い“陸の王者”が、神宮の杜に帰ってきた。（加藤 弘士）