欧州最強クラブを決める名門対決。UEFAチャンピオンズリーグ決勝が今年もやってくる！

今年の欧州王者を決めるUEFAチャンピオンズリーグ決勝は、連覇を狙うパリ・サンジェルマンと、悲願の初制覇を目指すアーセナルが激突。世界最高峰のスターたちが集う一戦で、Ｗ杯前に世界のトレンドをチェックしよう。

Ｗ杯前に世界のトレンドをチェック

連覇か、それとも初戴冠か──。ヨーロッパ最強クラブを決めるUEFAチャンピオンズリーグ（UCL）の決勝が今年もやってくる。

勝ち上がってきたのは、昨季に続いて優勝を狙うフランスのパリ・サンジェルマン（PSG）と、初の欧州制覇を目指すイングランドの名門アーセナル。いずれも6月に開幕するFIFAワールドカップの主役候補を多数擁するビッグクラブだ。

両チームの激突は、まさに現代サッカーの魅力が詰まった試合となりそうだ。攻撃陣に強烈な個を有する PSGは、スピードとパワーで一気に攻め上がる迫力あるカウンターが最大の武器。抜群の加速力を誇るウスマン・デンベレが神出鬼没の動きでピッチ狭しと動き回り、圧倒的な突破力を持つクヴィチャ・クヴァラツヘリアが敵陣へと襲いかかる。

一方のアーセナルは全員攻撃・全員守備を徹底し、強度の高いアグレッシブなサッカーで欧州の頂点を狙う。キーマンは高い突破力と決定力を併せ持つブカヨ・サカと、ワールドクラスの万能性を見せるデクラン・ライスのイングランド代表コンビ。また、スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュはW杯で日本代表と対戦する。彼のパワフルなプレーにも注目してみてほしい。

90分間を通して攻守が激しく入れ替わる“世界のトレンド”を知ることができるUCL決勝。W杯の前にぜひチェックしてみて。

information

UEFAチャンピオンズリーグ決勝

日時：5月31日（日）1:00〜

会場：プシュカーシュ・アレーナ（ハンガリー・ブダペスト）

WOWOWで独占生中継、ライブ配信。

※ 時間は日本時間