ドジャースのブラスダー・グラテロル投手（27）が背中の手術を受けたと5月31日（日本時間6月1日）、米「カリフォルニア・ポスト」が報じた。

グラテロルはこの日、自身のインスタグラムのストーリーズに「また転んだけど、このままでは終わらない。立ち上がる。私の目標は終わっていない」などと記し、病院のベッドのような写真を投稿した。

近年、故障が続いており、24年シーズンのレギュラーシーズンは登板わずか7試合。ポストシーズンでは3試合に登板し、終盤に存在感を発揮した。ただ、昨季は右肩の手術を受けたためシーズンを全休している。

今季は5月上旬に3Aでリハビリ登板を開始。復帰に向けて調整を進めていたが、12日に4度目の登板を終えた後、背中の状態が悪化したため、以降は試合から遠ざかっていた。その後、60日間の負傷者リスト（IL）に移行した。

カリフォルニア・ポストは今回の手術で復帰が長期化する可能性が高いとし「おそらく、もう1シーズンを丸ごと棒に振ることになるだろう」と記した。

ドジャースは投手陣では先発のスネル、グラスノーがIL入り。野手ではエンリケ・ヘルナンデス、テオスカー・ヘルナンデスが先週にケガのため、IL入りしている。