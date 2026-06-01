“国民的アイドルグループ”の嵐が、5月31日に東京ドームで26年半の活動の最後を飾るコンサート『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」を終えました。

コンサートは3月13日に北海道で開幕後、東京・愛知・福岡・大阪で計15公演を開催。デビュー曲など全33曲を披露しました。

セットリストの最後の曲は、最新曲『Five』。その歌唱の前に、約30分をかけメンバーひとりひとりの挨拶の時間が設けられ、櫻井翔さん（44）が思いを語りました。

■櫻井翔さん挨拶全文「ファンの皆さんの生きがいであることが、自分の生きがい」

皆さん、最高の時間をありがとうございました。なんか…あっという間。あっという間に終わっちゃいました。楽しかったです。僕たちは、昨年5月、今、集まってくださっているファンクラブの会員の皆様に向けて、ファンクラブの会員の皆様を中心に活動を再開しました。この5年ほど、それぞれはそれぞれの立場で仕事してきましたので、まあ、なんというかひとりひとりの仕事での表情というのはあったと思うんだけど。やっぱり嵐にいるときの表情ってみんな、それぞれ違うんだなって思いました。

ああ、なんか、他で見られない顔するんだなって見ていました。“嵐していると”というか“嵐でいると”というか。“嵐といると”というか。楽しかったです、めちゃくちゃ。

2019年に「嵐を宝箱に閉じ込めたい」そんなコメントを出しました。2020年12月31日、嵐を宝箱に閉じ込めました。でも、あの時はコロナだったので無観客でした。皆さんに直接、会うことはできませんでした。そして今、その宝箱を開けたら。誰か1人が持っている鍵ではなくて、5人それぞれがそれぞれの鍵を持ち寄って宝箱を開けたら、こんなにキレイな宝石のような、ペンライトの海を、宝箱にきちんとしまうことができました。みんな、5年もの時間…。待っていてくれてありがとうございました。

やっぱりライブで直接やっているとみんなのメッセージをたくさん目にすることがあります。僕たちは、皆さんに直接お礼を言うために5人そろってステージに戻ってきました。そんな中、見えるメッセージは「嵐が支えでした」「嵐に救われました」「嵐が生きがいでした」そんなメッセージでした。そんなメッセージを見ると胸がいっぱいになりました。なぜならば、ファンの皆様が支えで、ファンの皆さんに救われて、ファンの皆さんの生きがいであることが、自分の生きがいだったからです。僕たちは、これからそれぞれの道を歩んでいきます。これからもどうか支えてください、なんていうのは、ちょっとおこがましくて言えませんけれども。温かくそれぞれを見守ってくれたらうれしく思います。

僕たちも26年半の特大の感謝の思いを込めて、皆様、それぞれのことをこれからも思い続けていくことと思います。そして、嵐のたくさんの楽曲たち、これからも愛してあげてください。僕たちのたくさんのバカやってる映像たち、何度も見返してやってください。あんな、ハッピーなやつらがいたんだよって、今はまだ知らない世代だったり、まだ嵐に出会っていない人だったり、知ってもらえたらなと思います。何年か後に、また新しい嵐のファンの人たちが増えたら…。そんな未来、願ってやみません。どうかこれからも嵐の音楽をよろしくお願いします。

松本潤、二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔。僕たちが、嵐でした。いや、僕たちが…嵐です。99年、ハワイで生まれ落ちたその姿のまま、5人そろってこのようにゴールテープを切れたこと。万感の思いです。皆さんと一緒に見られた、夢のような数え切れないほどの景色を、これからも忘れないでいようと思います。26年半、ありがとうございました。そして、どうか、これからも僕たちそれぞれをよろしくお願いします。最高の時間でした。ありがとうございました。