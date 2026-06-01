＜義父のために月20万？＞姉と考えた作戦！「子どものため」復縁迫る【第7話まんが：元夫の気持ち】
俺（ムツキ）は、元妻のサエと小学生の子どもたちとの4人暮らしだった。実家では少し前に、父を介護施設に入居させる話が出た。しかしサエは自分の給料からは一円も出さないと言う。姉の助言で離婚をちらつかせたところ、サエはあっさり同意。俺たちは離婚に至った。しかし実家で暮らしはじめたところ、俺は今までサエの給料に頼り、経済的に支えてもらっていたことに気付いたのだ。半年後、俺はサエに会い、頭を下げて「やり直さないか？」と言った。
俺は子どもたちが送ってくれたメッセージを、サエに見せた。「連絡が来るたびに、子どもたちと面会をするたびに、俺はなんてことを言ってしまったんだろうって後悔していたんだよ……」俺は真剣なまなざしを向け、サエに訴えた。
子どもたちには父親が必要だ。だから俺たちは別れるべきじゃなかった。だからどうか、やり直してほしい……。俺はそうサエに訴えた。「子どもたちのため」を持ち出せば、サエも思い直すはず。この作戦は姉と一緒に考えたものだった。
俺はまったく分かっていなかった。サエがいないと生活が成り立たない。やっぱり離婚なんてするべきじゃなかった。子どもたちのためにも、俺は父親でありつづけなければいけなかったのだ……。
だからサエに頭を下げて、復縁をお願いすることにした。サエはものすごく悩んでいた。そりゃ悩むだろう。こんな短期間に離婚やら復縁やら言われたら混乱するに違いない。でも大丈夫だ。今度こそ俺が支えてみせる。一緒に暮らして、皆で幸せになろう！
離婚は俺が言い出したことだし、サエはそもそも別れるなんて考えてもいなかったはずだ。そう思って、自信満々にお願いしてみたのだけれど……。サエは何やら考え込んでいるようだった。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
俺は子どもたちが送ってくれたメッセージを、サエに見せた。「連絡が来るたびに、子どもたちと面会をするたびに、俺はなんてことを言ってしまったんだろうって後悔していたんだよ……」俺は真剣なまなざしを向け、サエに訴えた。
子どもたちには父親が必要だ。だから俺たちは別れるべきじゃなかった。だからどうか、やり直してほしい……。俺はそうサエに訴えた。「子どもたちのため」を持ち出せば、サエも思い直すはず。この作戦は姉と一緒に考えたものだった。
俺はまったく分かっていなかった。サエがいないと生活が成り立たない。やっぱり離婚なんてするべきじゃなかった。子どもたちのためにも、俺は父親でありつづけなければいけなかったのだ……。
だからサエに頭を下げて、復縁をお願いすることにした。サエはものすごく悩んでいた。そりゃ悩むだろう。こんな短期間に離婚やら復縁やら言われたら混乱するに違いない。でも大丈夫だ。今度こそ俺が支えてみせる。一緒に暮らして、皆で幸せになろう！
離婚は俺が言い出したことだし、サエはそもそも別れるなんて考えてもいなかったはずだ。そう思って、自信満々にお願いしてみたのだけれど……。サエは何やら考え込んでいるようだった。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子