大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が1日、東京都中央区の同部屋で名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）へ向け、稽古を再開した。

四股、てっぽう、すり足などの基礎運動を中心に調整した。「体を動かして、汗をかいて稽古していくって感じ」。夏場所後は体調を崩すこともあったが、約1時間の稽古で、たっぷりと汗を流した。

前日に長男の浬（かいり）くんが、わんぱく相撲江東区大会の小学1年の部で初優勝。若隆景は予選が行われた午前、元関脇・宝富士の桐山親方（39）の引退相撲に参加した後も会場に駆けつけた。「息子が相撲を取っていると緊張する」と笑顔を見せ、今後については「相撲のクラブには、まだ入っていない。本人次第ですね」と話した。

今月6日には、地元の福島市で優勝パレードが開催される予定。荒汐部屋が同月4〜6日に福島市相撲場で市民と交流する「荒汐部屋フェスティバル」を開催することも決まっている。優勝力士として凱旋する31歳は「前回の優勝ではパレードとかできなかったので、地元でパレードをできることは良いこと。体調を崩さないように」と見据えた。