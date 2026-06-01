テニスの「全仏オープン」は5月31日（日本時間6月1日）、男子シングルス4回戦が行われ、第28シードの世界ランク30位のジョアン・フォンセカが登場した。同16位で第15シードのキャスパー・ルードを7-5、7-6（10-8）、5-7、6-2で撃破。前戦で王者ジョコビッチを沈めた19歳の勢いは誰にも止められず、激闘の末に自身初となる四大大会ベスト8進出を果たした。

【映像】誰にも止められない！フォンセカが8強入りを決めた瞬間

ネットを挟んだルードは、過去にローランギャロスで2度の準優勝を誇る27歳の猛者。しかし、同大会2年連続出場の若き新星は全く物怖じしなかった。第1セットは自らのサービスゲームで相手に一度もブレークポイントを与えない完璧な立ち上がりを見せ、終盤の第12ゲームで鮮やかにブレークを奪って先取する。続く第2セットは互いにブレークを奪い合う展開からタイブレークへ突入。一時2-5と大きくリードを許す苦しい局面を迎えたが、ここから驚異の粘りを発揮し、3度のセットポイントを凌ぎ切る大逆転で勝利へ迫った。

第3セットは意地を見せる強敵との接戦となり、第12ゲームでこのセット唯一となるブレークを許して落としてしまう。それでも、19歳の集中力は途切れなかった。第4セットの第1ゲーム、強烈なバックハンドのウィナーを炸裂させていきなり先制のブレークをもぎ取ると、第5ゲームでも再びブレークに成功。前回大会では初出場で3回戦進出という結果を残していたが、今大会では絶対王者ジョコビッチに土をつけた勢いそのままに、自身の最高成績を塗り替える会心の勝利を収めた。

激闘に終止符を打ち、コート上で喜びを爆発させたフォンセカの熱い雄叫びは、SNS上でも大きな反響を呼んでいる。ファンからは「フォンセカくんノリノリだなあ」「強いな〜」と、躍動感あふれるプレーへの称賛が殺到。さらには「フォンセカ駆け上がれ！！」「このまま全仏の覇者になれ！！！」と、一気に頂点まで登り詰めることを期待する熱狂的なエールも数多く寄せられた。次代のテニス界を背負うニュースターの快進撃から、ますます目が離せない。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）