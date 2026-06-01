◇サッカーキリンチャレンジカップ2026 日本1ｰ0アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉

W杯前最後の国際試合に追加招集され、チームに存在感を見せた吉田麻也選手に堂安律選手や久保建英選手らが感謝しました。

サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて、31日アイスランドと親善試合を開催。吉田選手はこの試合スタメン出場。日の丸を背負いピッチに立つのは、2022年12月カタールワールドカップの決勝トーナメント1回戦クロアチア戦以来です。キャプテンマークを吉田選手が付け、ワールドカップ前に行われる国立での一戦に挑みます。吉田選手は、前半12分を超えたところで交代。両選手が花道をつくり、選手一人ひとりとハグをします。キャプテンマークを遠藤航選手（リバプール/イングランド）に託し、笑顔でピッチの外に行きました。

試合は後半42分に菅原由勢選手（ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ）の鋭いクロスに小川航基選手（NECナイメヘン/オランダ）が頭で合わせ、待望の先制点。この1点を守り切り勝利しました。

堂安選手が6月1日自身のInstagramを更新。2ショットなど吉田選手の写真を3枚並べ「Our captain. Japanese football still needs you.キャプテン！日本サッカーにまだまだ貢献お願いします！！」とコメントしました。また久保選手も「応援ありがとうございました！行ってきます」と意気込んだ後、吉田選手にメンションをつけて「Legend」とたたえました。