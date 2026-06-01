「見た目でも分かるように、体つきはかなりたくましくなった。ストレングスコーチと懸命に取り組み、筋量を増やそうとしてきた。マウンド上でも、本物の自信がうかがえる。優勝を狙うチームの先発というカテゴリーに入ってきているように思う」

【もっと読む】佐々木朗希"裏の顔”…自己中ぶりにロッテの先輩右腕がブチ切れた

ドジャースのロバーツ監督が絶賛した。日本時間31日のフィリーズ戦に先発、5回3分の1を投げて3安打1失点、7奪三振と好投した佐々木朗希（24）に関してだ。

この日は今季最速の100.4マイル（約161.5キロ）を計測。160キロ超の速球を何度も投げ込んだ。

「感覚はどんどん良くなっていると思う。ストレートが良かったし、コースもある程度、要求通りに投げられた」とは降板後の本人。ここ3試合は1、3、1失点と、尻上がりに調子を上げているのは間違いない。

降板後はベンチでプライアー投手コーチや、佐々木をリリーフして無失点で抑えたベシアらと通訳なしで会話するシーンも。精神面もひと皮むけたのか、おどおどする姿は見られなくなった。

エース格のスネル（33）とグラスノー（32）が負傷者リスト入りしている現在、佐々木が先発として計算できるようになったのは大きいが、「それより何よりドジャースにとって大きいのは、佐々木が計算の立つ先発ということを他球団にアピールできた点ですよ」と、特派員のひとりがこう続ける。

「協調性の輪からはみ出していると判断されているフシ」

「ドジャースが以前から獲得を視野に入れているのは、昨年まで2年連続でサイ・ヤング賞を獲得したタイガースのスクーバル（29）です。7日に左肘を手術しましたが、ネズミと呼ばれる骨片を除去しただけで、27日にはライブBPに登板。早期復帰が見込まれている。タイガースは現在、首位と11.5ゲーム差のア・リーグ中地区最下位で、プレーオフ進出は厳しい。オフにFA市場に出る前、8月4日のトレード期限までにスクーバルを放出する可能性がグンと高まった。問題はドジャースの交換要員です。佐々木に素質があるのは間違いないが、昨年は4カ月強、戦列を離れたし、今季は制球難に苦しんでいた。けれども今回、安定した投球を続けたことによって、不安は払拭された。ドジャースはスター選手揃いですが、選手個々が自分を犠牲にしてでも勝利に貢献する、不調の選手を皆でカバーし合うメンタリティーを持ち合わせていることがワールドシリーズ2連覇につながった。佐々木はそういった協調性の輪からはみ出していると判断されているフシがあるのです」

復調したことで放出の可能性が高くなったというのだから、皮肉な話ではある。

◇ ◇ ◇

ドジャースで問題視されているというその態度は、古巣ロッテ時代から火種となり、周囲との衝突をたびたび招いてきた。中でも、実績あるベテラン右腕を激怒させた一件は、佐々木の性格を象徴する出来事だった。いったい何があったのか。●関連記事 【もっと読む】佐々木朗希"裏の顔”…自己中ぶりにロッテの先輩右腕がブチ切れた では、それらについて詳しく報じている。