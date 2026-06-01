自慢の剛速球がうなりを上げた。

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ソフトバンクからDeNAにトレードされた尾形崇斗（27）が5月31日の西武戦にプロ初先発。初回から150キロ超の直球をガンガン投げ込み、二回には自己最速タイの159キロをマーク。前2試合で13点、6点の好調西武打線を相手に5回2安打無失点、7奪三振の好投で、先発として“プロ初勝利”を手にした。

降板時点で球数は75球だったが、DeNA首脳陣も最初から無理をさせるつもりはなかったのだろう。

2017年育成ドラフト1位でソフトバンクに入団。当初から中継ぎ一本で、90試合に登板。しかし、近年は打ち込まれるケースが多く、今季から先発に転向したが、5月12日、DeNAの正捕手・山本祐大とのトレードが発表された。

「ソフトバンクとしては松本晴（25）や前田悠伍（20）、前田純（25）、藤原大翔（20）ら若手先発陣を育てたかったので、尾形の優先順位は低かった。トレード交渉中は『まだモイネロも投げていないし、先発には余裕がある』と踏んでいたのも確かでしょう。それがモイネロは一向に調子が上がらず、上沢もケガで二軍調整中。余裕があると踏んでいた先発がここまでガタガタになるとは、球団も想定外だったのではないか」（球団OB）

5月は救援防御率こそ1点台後半と好調だが、先発陣のそれは4点台後半。先発が6イニング以上投げたのは、この日の徐を含め5月はわずか8回しかない。パのライバル球団は最低でも12回。先発が早々と降板すれば、自慢の継投陣の負担は増すばかりだ。

この日、ヒーローインタビューで「今日帰ってウエート（トレーニング）するんで。もうちょっと球が速くなりたい」と笑顔を見せた尾形。ソフトバンクにすれば山本欲しさとはいえ、尾形をリリースしたことを後悔しているかもしれない。

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ところでDeNAでは近年、フロント批判が高まっているが、三浦前監督もまた内心では不信感を募らせていたという。退任理由は「優勝できなかったから」とされたが、実際はそれだけではないらしい。現場からは「よく５年も我慢した」との声もある。いったい何があったのか。●関連記事 【もっと読む】DeNA三浦監督まさかの退団劇の舞台裏 では、それらについて詳しく報じている。