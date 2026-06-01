若くして苦労を重ねた甲斐があったというものだ。

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昨5月31日の楽天戦で決勝の適時打を放ったヤクルトのモンテル（26=写真）。兄は、ヤクルトで投手としてプレーしていたジュリアスだ。

金光大阪高から滋賀に拠点を置くクラブチームのOBC高島に入団。2020年には、沖縄県初のプロ球団として発足した琉球ブルーオーシャンズ（23年破産）に投手として入団。兄ジュリアスと兄弟で所属していたが、21年に自主退団に追い込まれた。球団の資金繰りが悪化し、給料未払い問題が発生するなど、およそプロとは言えない環境でも腐らずプレーした。

琉球退団直後に四国IL・徳島に移籍、持ち前の身体能力の高さと、真面目に全力プレーをモットーとする姿勢が相まって、才能が徐々に開花し始めた。

「投手時代から打者としての才能は秀でていた。足が速くて守備もうまい。パワーも兼ね備えている。プロのスカウトからも、打者としてなら成功するとみられていた」（アマ球界関係者）

実際、野手に転向してわずか3カ月、22年に西武が育成ドラフト2位指名。支度金350万円、年俸400万円でプロの扉をこじ開けた。西武OBが言う。

「西武では3年間プレーし、昨オフに戦力外となったが、ヤクルトが育成で再契約した。西武在籍時に支配下に昇格していたものの、打撃コーチが代わるたびに指導法が変わるなど、打撃の安定感を欠いた。ヤクルトでは一軍キャンプ同行時から、池山隆寛監督、青木宣親GMの方針で強くスイングすることを心がけていると聞きました。足があって守備も優れていますから、打撃さえ伸びれば確実に一軍戦力になるでしょう」

実際、5月22日に支配下登録されるや、古巣の西武戦（26日=神宮）で涙のプロ1号。30日には初猛打賞をマークした。31日時点で15打数8安打の打率.533。燕のラッキーボーイになりつつある。

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ヤクルトの苦労人と言えば、今季一軍デビューを果たした2024年ドラ2のモイセエフの家庭もハンパじゃない。日刊ゲンダイで毎秋好評の人気企画「ドラフト家庭の事情」（2024年版）では同家をピックアップ。父が赤裸々に語ったその半生とは、いったいどのようなものだったのか。●関連記事 【もっと読む】モイセエフ 《生きていくために日本に来ました》父が明かす壮絶半生 では、それらについて詳しく報じている。