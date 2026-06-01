【あの人は今こうしている】

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村上雅則さん（日本人初メジャーリーガー／82歳）

大谷翔平、山本由伸ら日本人選手が大勢、米大リーグで活躍している。その先鞭をつけたのが、南海ホークス（現・福岡ソフトバンクホークス）の村上雅則さんだった。60年以上も前の1964年から2年間、サンフランシスコ・ジャイアンツの投手として54試合に出場し、5勝1敗、9セーブ、100奪三振を記録したものだ。“マッシー”の愛称で親しまれた村上さん、今どうしているのか。

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村上さんに会ったのは、JR品川駅から徒歩2分の品川プリンスホテル。

「この取材後、国連UNHCR（難民高等弁務官事務所）協会の人に会う予定ができて取材の時間を早めてもらったら、大谷が投げる試合を途中までしか見られなかったよ（笑）。あの後どうなったか、気になるなあ」

村上さん、こう言ってソワソワしている。同協会の国連難民サポーターとして村上さん、慈善活動に協力しているのだという。

「慈善活動を始めたのは、メジャー2年目の夏、米国でロベルト・クレメンテ（パイレーツの伝説の打者）に勧められたのが心に残っていたから。95年からゴルフコンペを開催し、10年間は知的障害者のためのスポーツ組織『公益財団法人スペシャルオリンピックス』、その後は国連UNHCR協会へも寄付などをしてきた。協力してくれた方々に感謝し、続けてきた自分を誇りに思っているよ」

■スパナ持ってチームメート全員と対決！？

人としても一流のメジャーリーガーと出会い、良い刺激を受けたのだ。しかし、村上さんが野球留学した60年代は人種差別もあったのでは？

「メジャーに上がる前、ジャイアンツ傘下1Aの“フレズノ・ジャイアンツ”でプレーしていた時期、チームでバス移動中、一番前に座って寝ていたら、紙つぶてを3回も後ろから投げられた。頭にきて、運転手席の下にあったスパナを持って立ち上がり、22人いたチームメート一人一人に『おまえか？』と聞いて回ったら、全員驚いて『ノー』と答えたことがあった」

毅然とした態度を示したのだ。

「試合中、審判の判定が明らかにおかしいと思ったときは、審判へ数歩詰め寄って『Why？』と抗議した。審判も『今度やったら退場だ！』と怒ったのをキャッチャーが必死でなだめていたね。試合後、日本食レストランで、日系人のおじいさんに『よく言ってくれた』と両手で握手を求められたよ」

戦中、敵国からの移民として虐げられた日系人にとって、村上さんの抗議は胸のすく行動だったのだ。

「一番大変だったのは、64年に渡米して、最初のキャンプを終え、ホームタウンのフレズノの町に着いたとき。ホテルに宿泊して待っているのに、後見人が3日経っても現れず、所持金がどんどん減った。焦って町の東京銀行へ飛び込み事情を説明していたところ、たまたま通りかかった日系人が自宅を提供してくれて、本当にホッとしたよ（笑）。言葉もわからない外国でお金もなくなると、不安でたまらなかったな」

それでも、西部劇ドラマ「ローハイド」を見て米国に憧れて育った村上さんには、米国生活は本当に楽しかったようだ。

「機上から見おろした町は丘の上に赤、白、黄の色とりどりの家が立っていておとぎの国みたいだし、球場はキレイだし、食べものはおいしい。朝食のバイキングではオレンジジュースを目の前で搾ってくれて、ベーコン、卵、ミルク、新鮮野菜が食べ放題・飲み放題。日本食が食べたくなったら、日本食レストランに行けばいい。ずっと米国でやりたかったけど、高校3年で南海に誘われたとき、『米国留学させてやる』との口約束を守ってくれた鶴岡（一人）監督との約束があったから、2年で日本球界に戻ったんだ」

心残りがあり、82年に日本球界を引退後、渡米し、1年間ジャイアンツの打撃投手を務めた。現在は23歳のときに結婚した同い年の佳子夫人と、品川区内のマンションで2人暮らし。キャリアウーマンの58歳の長女が近所に住み、土曜日には3人で夕食を楽しむ。会社員の56歳の長男も、夫人と1男1女の家族4人で近所に暮らす。長男は法政二高時代、アメフト選手として活躍し2度も日本一になったそうだ。

（取材・文=中野裕子）

▽村上雅則（むらかみ・まさのり）

1944年5月6日山梨県生まれ。63年、法政二高から南海ホークス入団。2年目に米国へ野球留学。アジア人初の大リーガー投手として活躍した。66年に帰国し南海、阪神、日本ハムで活躍。82年に引退後は、解説者やコーチを務めた。