巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が１日、出場選手登録を抹消された。前日５月３１日の日本ハム戦（エスコンフィールド）は８回３失点で今季５２試合目にしてチーム初＆自身プロ初完投。打線が無得点で４敗目を喫したが、ラスト１１１球目に自己最速タイ１５２キロを計測するなど熱投した。この日はジャイアンツ球場で先発練習に参加し、通常通りメニューを消化した。

杉内俊哉投手チーフコーチは昨日の試合後「今日は球数がいってもいいなと思っていた。１２０、１３０（球）いっても行かせたい気持ちはありましたので」と“リフレッシュ抹消”を見込んでの発言をしていた。

新人ながら開幕投手も務めた竹丸。５月７日に一度リフレッシュ抹消を経験しており、再登録以降は６回無失点、６回４失点、８回３失点の内容だった。ここまで９試合に先発しチームトップ５勝（４敗）、防御率２・９８と大きな仕事を果たしている。

杉内コーチは今シーズン「１年間（通じて）中６日では回さない。（勝負の）夏場以降は可能性ありますけど、今のうちにしっかり休ませて」と話すなど、先を見据えた投手運用を徹底している。