東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

RatingDog製造業PMI（5月）10:45

結果 51.8

予想 51.3 前回 52.2



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領が米当局者に覚書の修正を要請（アクシオス）

イランが核を保有できないことを確実にする合意のみを望む



イランも和平合意案を修正へ（タスニム通信）

米国が提案した文書に対し独自の修正案を提出する予定

双方が最終的に変更を拒否し合意が崩壊する可能性



トランプ米大統領「急いでもいい合意は結べない」

満足のいく内容でなければ軍事的に決着をつけるだけだ

大部分は核に関するもの、核を保有しないことが記される

座ってリラックスしてくれ、最終的には全てうまくいくよ



米中央軍「イランのゲシュム島にあるドローン管制施設に自衛攻撃実施」

イラン革命防衛隊「米の攻撃を受け報復として空軍基地標的に攻撃実施」



イラン大統領府広報情報担当副長官

大統領辞任報道はデマ、メディアの茶番に過ぎない

イラン国民の団結を崩そうとする企ては失敗に終わる



ペゼシュキアン大統領「命がある限り続ける」表明

この場を統率するか、殉教者となるかのどちらかだ



イスラエルがレバノン地上攻撃拡大、四半世紀で最大規模

レバノン南部ナバティエ近郊の要衝「ボーフォート城」掌握



【ユーロ圏】

シュナーベルECB理事

戦争がもたらすインフレへの影響を無視することは不可能

戦争がすぐに終結したとしてもECBは対応する必要がある



ペレイラ・ポルトガル中銀総裁

消費者物価の上昇圧力が高まっている、躊躇せず行動すべき

二次的影響が生じる前に早めに行動する方がいいだろう



デギンドス前ECB副総裁（※5月末退任）

世界は供給ショックに直面、インフレと成長に反映される

エネルギー分野にとどまらず、他商品にも影響を及ぼしている



【中国】

ゴールドマンサックス

レノボの株価目標を27香港ドルから31香港ドルに引き上げ

（※先週12.53香港ドルから27香港ドルに引き上げたばかり）



【韓国】

ゴールドマンサックス

サムスン電子の株価目標を36万ウォンから48万ウォンに引き上げ

SKハイニックスの目標株価を180万ウォンから350万ウォンに引き上げ



【台湾】

TSMCがエヌビディア用チップ「RTX SPARK」を製造へ

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