アクセスグループ・ホールディングス<7042.T>が反発している。５月２９日の取引終了後に、子会社であるアクセスネクステージが埼玉県から「令和８年度 埼玉で働く・ジモト就職促進事業業務委託」を受託したと発表しており、好材料視されている。



同事業は、既存の埼玉県学生就職支援サイト「ＡＩたまキャリア」を改修・拡張し、「埼玉県若者向け総合就職支援サイト（仮称）」を構築・運営しつつ、県内企業の魅力発信と若者の正社員就職促進をワンストップで支援するもの。埼玉県では、都内大手企業志向が強く地元企業とのマッチングが不足しているほか、県内大学新卒者の非正規就職率が全国平均を上回っており、こうした現状を改善するため同事業では既存サイトと連携し、インターンシップ情報の活用やメタバース体験を含む多様なチャネルを通じて「ジモト」への正社員就職を総合的に後押しする。



出所：MINKABU PRESS