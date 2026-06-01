サウジアラビア代表がW杯のメンバー発表！…26名中25名が国内組、唯一の国外組はRCランスのDF
サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。
アジア最終予選で日本代表と同じグループCだったサウジアラビア代表は3勝4分3敗の成績で3位に入り、プレーオフの末にワールドカップ出場権を獲得。3大会連続7度目となる本大会ではグループHに入り、ウルグアイ代表、スペイン代表、カーボベルデ代表と対戦する。開幕まで残り2カ月を切った4月半ばにエルヴェ・ルナール前監督を電撃解任し、ギリシャ人のヨルゴス・ドニス監督のもとで4年に一度の大舞台へ臨むこととなった。
現地時間23日に代表候補メンバー30名が発表されていた中、ついに本大会に臨む26名の顔ぶれが明らかに。今シーズンのサウジ・プロフェッショナルリーグを制覇したアル・ナスルや、優勝を争ったアル・ヒラルから多くの選手が名を連ね、国外でプレーする選手はサウード・アブドゥルハミド（RCランス／フランス）のみとなっている。発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
アーメド・アル・カッサル（アル・カーディシーヤ）
モハメド・アル・オワイス（アル・ウラー）
ナワフ・アル・アキディ（アル・ナスル）
▼DF
サウード・アブドゥルハミド（RCランス／フランス）
ジェハド・タクリ（アル・カーディシーヤ）
アブドゥレラー・アル・アムリ（アル・ナスル）
ハッサーン・タムバクティ（アル・ヒラル）
アリ・ラジャミ（アル・ヒラル）
ハッサーン・カデシュ（アル・イテハド）
モテブ・アル・ハルビ（アル・ヒラル）
アリ・マジュラシ（アル・アハリ）
モハメド・アブ・アル・シャマト（アル・カーディシーヤ）
ナワフ・ブシャル（アル・ナスル）
▼MF
ジヤド・アル・ジョハニ（アル・アハリ）
ナセル・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）
モハメド・カンノ（アル・ヒラル）
アブドッラー・アル・ハイバリー（アル・ナスル）
ハリド・アル・ガンナム（アル・イテファク）
アラー・アル・ヘジ（NEOM）
ムサブ・アル・ジュワイル（アル・カーディシーヤ）
スルタン・マンダシュ（アル・ヒラル）
アイマン・ヤヒヤ（アル・ナスル）
サーレム・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）
▼FW
アブドッラー・アル・ハムデン（アル・ナスル）
フィラース・アル・ブライカーン（アル・アハリ）
サレー・アル・シェフリ（アル・イテハド）
アジア最終予選で日本代表と同じグループCだったサウジアラビア代表は3勝4分3敗の成績で3位に入り、プレーオフの末にワールドカップ出場権を獲得。3大会連続7度目となる本大会ではグループHに入り、ウルグアイ代表、スペイン代表、カーボベルデ代表と対戦する。開幕まで残り2カ月を切った4月半ばにエルヴェ・ルナール前監督を電撃解任し、ギリシャ人のヨルゴス・ドニス監督のもとで4年に一度の大舞台へ臨むこととなった。
▼GK
アーメド・アル・カッサル（アル・カーディシーヤ）
モハメド・アル・オワイス（アル・ウラー）
ナワフ・アル・アキディ（アル・ナスル）
▼DF
サウード・アブドゥルハミド（RCランス／フランス）
ジェハド・タクリ（アル・カーディシーヤ）
アブドゥレラー・アル・アムリ（アル・ナスル）
ハッサーン・タムバクティ（アル・ヒラル）
アリ・ラジャミ（アル・ヒラル）
ハッサーン・カデシュ（アル・イテハド）
モテブ・アル・ハルビ（アル・ヒラル）
アリ・マジュラシ（アル・アハリ）
モハメド・アブ・アル・シャマト（アル・カーディシーヤ）
ナワフ・ブシャル（アル・ナスル）
▼MF
ジヤド・アル・ジョハニ（アル・アハリ）
ナセル・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）
モハメド・カンノ（アル・ヒラル）
アブドッラー・アル・ハイバリー（アル・ナスル）
ハリド・アル・ガンナム（アル・イテファク）
アラー・アル・ヘジ（NEOM）
ムサブ・アル・ジュワイル（アル・カーディシーヤ）
スルタン・マンダシュ（アル・ヒラル）
アイマン・ヤヒヤ（アル・ナスル）
サーレム・アル・ドーサリー（アル・ヒラル）
▼FW
アブドッラー・アル・ハムデン（アル・ナスル）
フィラース・アル・ブライカーン（アル・アハリ）
サレー・アル・シェフリ（アル・イテハド）