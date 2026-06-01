CLファイナリスト2名も招集、エクアドル代表W杯メンバー26名が発表！ 南米予選2位通過の実力国
エクアドルサッカー連盟（FEF）は5月31日、FIFAワールドカップ2026に臨むエクアドル代表メンバー26名を発表した。
南米予選を戦い、アルゼンチン代表に次ぐ2位で通過したエクアドル。2大会連続5回目の出場となり、過去最高のベスト16以上の成績を目指して戦う。
アルゼンチン人指揮官のセバスティアン・ベッカセッセ監督が率いるチームには、チャンピオンズリーグ決勝を戦ったDFウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）やDFピエロ・インカピエ（アーセナル）、MFモイセス・カイセド（チェルシー）、FWエネル・バレンシア（パチューカ）ら主軸が順当に選出されている。
エクアドルは本大会でグループEに入っており、初戦でコートジボワール代表と、第2戦でキュラソー代表と、第3戦でドイツ代表と対戦する。
▼GK
エルナン・ガリンデス（ウラカン／アルゼンチン）
モイセス・ラミレス（AEキフィシア／ギリシャ）
ゴンサロ・バジェ（LDUキト）
▼DF
フェリックス・トーレス（インテルナシオナル／ブラジル）
アンジェロ・プレシアード（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
ジャクソン・ポロソ（ティフアナ／メキシコ）
ホエル・オルドニェス（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ペルビス・エストゥピニャン（ミラン／イタリア）
ピエロ・インカピエ（アーセナル／イングランド）
▼MF
ジョルディ・アルシバル（インディペンディエンテ・デル・バジェ）
ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ／ブラジル）
アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
アラン・ミンダ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
ケンドリー・パエス（リーベル・プレート／アルゼンチン）
ペドロ・ビテ（UNAMプーマス／メキシコ）
デニル・カスティージョ（ミッティラン／デンマーク）
ヤイマル・メディナ（ゲンク／ベルギー）
アンソニー・バレンシア（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）
ニルソン・アングロ（サンダーランド／イングランド）
モイセス・カイセド（チェルシー／イングランド）
▼FW
エネル・バレンシア（パチューカ／メキシコ）
ジョン・イェボア（ヴェネツィア／イタリア）
ジェレミー・アレバロ（シュトゥットガルト／ドイツ）
ケヴィン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
ジョルディ・カイセド（ウラカン／アルゼンチン）
南米予選を戦い、アルゼンチン代表に次ぐ2位で通過したエクアドル。2大会連続5回目の出場となり、過去最高のベスト16以上の成績を目指して戦う。
アルゼンチン人指揮官のセバスティアン・ベッカセッセ監督が率いるチームには、チャンピオンズリーグ決勝を戦ったDFウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）やDFピエロ・インカピエ（アーセナル）、MFモイセス・カイセド（チェルシー）、FWエネル・バレンシア（パチューカ）ら主軸が順当に選出されている。
▼GK
エルナン・ガリンデス（ウラカン／アルゼンチン）
モイセス・ラミレス（AEキフィシア／ギリシャ）
ゴンサロ・バジェ（LDUキト）
▼DF
フェリックス・トーレス（インテルナシオナル／ブラジル）
アンジェロ・プレシアード（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
ジャクソン・ポロソ（ティフアナ／メキシコ）
ホエル・オルドニェス（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ペルビス・エストゥピニャン（ミラン／イタリア）
ピエロ・インカピエ（アーセナル／イングランド）
▼MF
ジョルディ・アルシバル（インディペンディエンテ・デル・バジェ）
ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ／ブラジル）
アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
アラン・ミンダ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
ケンドリー・パエス（リーベル・プレート／アルゼンチン）
ペドロ・ビテ（UNAMプーマス／メキシコ）
デニル・カスティージョ（ミッティラン／デンマーク）
ヤイマル・メディナ（ゲンク／ベルギー）
アンソニー・バレンシア（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）
ニルソン・アングロ（サンダーランド／イングランド）
モイセス・カイセド（チェルシー／イングランド）
▼FW
エネル・バレンシア（パチューカ／メキシコ）
ジョン・イェボア（ヴェネツィア／イタリア）
ジェレミー・アレバロ（シュトゥットガルト／ドイツ）
ケヴィン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
ジョルディ・カイセド（ウラカン／アルゼンチン）
【動画】エクアドル代表メンバーが発表
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl