55名の候補から26名に、開催国メキシコ代表のW杯メンバーが発表！ 40歳GKは6度目のW杯へ
メキシコサッカー連盟（FMF）は1日、FIFAワールドカップ2026に臨むメキシコ代表メンバー26名を発表した。
アメリカ、カナダともに3カ国で共催する今回のW杯。予選が免除になったメキシコ代表を率いるのは、かつて日本代表も指揮したハビエル・アギーレ監督だ。
アギーレ監督は事前キャンプに55名の候補選手を招集。参加しない時点でW杯メンバー入りをさせないと発言。また、5月30日にはW杯出場国であるオーストラリア代表と対戦し、1ー0で勝利。この試合を受けて、メンバー26名を決定した。
2006年のドイツ大会から6大会連続での出場となる40歳のGKギジェルモ・オチョアや、FWサンティアゴ・ヒメネス、FWラウール・ヒメネスらストライカーに加え、MFオベド・バルガス、MFエドソン・アルバレスら主軸が順当に選出された。
開催国のメキシコは開幕戦に登場し南アフリカ代表と対戦。第2戦で韓国代表と、第3戦でチェコ代表と対戦する。
▼GK
ラウル・ランヘル（グアダラハラ・チバス）
ギジェルモ・オチョア（AELリマソール／キプロス）
カルロス・アセベド（サントス・ラグナ）
▼DF
イスラエル・レジェス（クラブ・アメリカ）
ヘスス・ガジャルド（トルーカ）
ホルヘ・サンチェス（PAOK／ギリシャ）
セサル・モンテス（ロコモティフ・モスクワ／ロシア）
ヨハン・バスケス（ジェノア／イタリア）
マテオ・チャベス（AZ／オランダ）
▼MF
エリック・リラ（クルス・アスル）
ルイス・ロモ（グアダラハラ・チバス）
オベド・バルガス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ブライアン・グティエレス（グアダラハラ・チバス）
オルベリン・ピネダ（AEKアテネ／ギリシャ）
エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ／トルコ）
ヒルベルト・モラ（ティフアナ）
セサル・ウエルタ（アンデルレヒト／ベルギー）
アルバロ・フィダルゴ（ベティス／スペイン）
ルイス・チャベス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
▼FW
ロベルト・アルバラド（グアダラハラ・チバス）
アレクシス・ベガ（トルーカ）
フリアン・キニョーネス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
サンティアゴ・ヒメネス（ミラン／イタリア）
ギジェルモ・マルティネス（UNAMプーマス）
アルマンド・ゴンサレス（グアダラハラ・チバス）
ラウル・ヒメネス（フルアム／イングランド）
アメリカ、カナダともに3カ国で共催する今回のW杯。予選が免除になったメキシコ代表を率いるのは、かつて日本代表も指揮したハビエル・アギーレ監督だ。
アギーレ監督は事前キャンプに55名の候補選手を招集。参加しない時点でW杯メンバー入りをさせないと発言。また、5月30日にはW杯出場国であるオーストラリア代表と対戦し、1ー0で勝利。この試合を受けて、メンバー26名を決定した。
開催国のメキシコは開幕戦に登場し南アフリカ代表と対戦。第2戦で韓国代表と、第3戦でチェコ代表と対戦する。
▼GK
ラウル・ランヘル（グアダラハラ・チバス）
ギジェルモ・オチョア（AELリマソール／キプロス）
カルロス・アセベド（サントス・ラグナ）
▼DF
イスラエル・レジェス（クラブ・アメリカ）
ヘスス・ガジャルド（トルーカ）
ホルヘ・サンチェス（PAOK／ギリシャ）
セサル・モンテス（ロコモティフ・モスクワ／ロシア）
ヨハン・バスケス（ジェノア／イタリア）
マテオ・チャベス（AZ／オランダ）
▼MF
エリック・リラ（クルス・アスル）
ルイス・ロモ（グアダラハラ・チバス）
オベド・バルガス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ブライアン・グティエレス（グアダラハラ・チバス）
オルベリン・ピネダ（AEKアテネ／ギリシャ）
エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ／トルコ）
ヒルベルト・モラ（ティフアナ）
セサル・ウエルタ（アンデルレヒト／ベルギー）
アルバロ・フィダルゴ（ベティス／スペイン）
ルイス・チャベス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
▼FW
ロベルト・アルバラド（グアダラハラ・チバス）
アレクシス・ベガ（トルーカ）
フリアン・キニョーネス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
サンティアゴ・ヒメネス（ミラン／イタリア）
ギジェルモ・マルティネス（UNAMプーマス）
アルマンド・ゴンサレス（グアダラハラ・チバス）
ラウル・ヒメネス（フルアム／イングランド）
【動画】メキシコ代表、選手1名ずつを発表
No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026