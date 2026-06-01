阿部亮平がサッカーボールを顔の横に並べ“小顔ぶり”あらわに！「顔ちっさ」「ボールの方が大きく見える」と驚きの声、ゆったりコーデでも際立つ抜群スタイルにも反響

Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。5月30日放送の『DAZN presents うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。

【写真＆動画】阿部亮平『うちの推しがアツすぎて』オフショット／阿部亮平＆井桁弘恵ら集合ショット／阿部亮平の収録後コメント

同番組は阿部と井桁弘恵がMCで初タッグ。SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）ら芸能界のサッカー好きたちが「推し選手」の魅力を熱量たっぷりでプレゼンし、阿部と井桁とともに、そのアツすぎるポイントを深掘りした。

■阿部亮平、鮮やかブルーコーデでMC報告

阿部は「W杯2026に向けた事前特番『ウチの推しがアツすぎて』 MCを務めました！ ワールドカップがさらに楽しみになったぞ～」とつづり、番組出演を報告。

公開された写真では、阿部が鮮やかなブルーのジップアップトップスにグレーのカーゴパンツを合わせたスポーティーなコーデで登場。サッカーボールを顔の横に持ち、まっすぐカメラを見つめてクールな表情を見せている。

別カットでは、ボールを片手に柔らかな笑顔を浮かべる姿も。スタジオにはサッカー関連のアイテムが並んでいる。

■テーブルサッカーを前に弾ける笑顔も

さらに、テーブルサッカー台に両腕を重ね、満面の笑みを見せるショットも公開。全身ショットでは、ゆったりとしたシルエットの着こなしでも抜群のスタイルが際立っている。

ファンからは「青が似合う」「ボールと並んだらお顔小さすぎる」「ボールの方が大きく見えるとかなにごと」「おてての上に顔ちょこんって置いてるのかわいすぎる」「ビジュ良すぎる」「脚長い」「顔ちっさ」「あらためて背が高いの感じてメロい」といった声が寄せられている。