1日15時現在の日経平均株価は前週末比634.23円（0.96％）高の6万6963.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は432、値下がりは1106、変わらずは18と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を843.15円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が165.20円、東エレク <8035>が63.36円、村田製 <6981>が51.09円、リクルート <6098>が45.25円と続く。



マイナス寄与度は134.36円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イビデン <4062>が85.82円、アドテスト <6857>が84.48円、豊田通商 <8015>が30.67円、中外薬 <4519>が27.45円と続いている。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、金属製品、サービス、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、輸送用機器、医薬品が並んでいる。



※15時0分13秒時点



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