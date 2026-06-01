◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉

サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合に勝利。決勝点を決めたMF/FW小川航基選手が本大会へ意気込みました。

後半開始からピッチに入った小川選手。両チーム無得点の後半42分、菅原由勢選手の右からのクロスに頭で合わせると、シュートは左ポストに当たってからゴールネットを揺らしました。

「由勢(菅原選手)が素晴らしいクロスをくれたので、あとはしっかりとゴールにねじこむだけだった。由勢に感謝したいです」と笑顔で得点シーンを振り返りました。

スコアレスに終わった前半をベンチで見守り、「ゴール前のシーンが少ないなと。クロスなりドリブルで(エリア内に)進入していくなり、ボールをゴールの前に運んでいかないと得点は奪えない」と感じたという小川選手。「『どんどんクロスを上げてゴール前のシーンを増やそう』と話していたので、前半からのコミュニケーションがうまくいった」と、狙いが実を結んだ決勝点だったと語りました。

W杯初戦のオランダ戦までは2週間余り。「選手やスタッフ、監督だけの力では絶対にワールドカップは取れない。日本全体のパワーや一体感など、ワールドカップに向けて『全員で取りに行くんだ』というものがないと(優勝まで)行けないと心の底から思っている。だからこそ国民のパワーを力に変えて本大会を迎えたい」と意気込みました。

3年前に海外挑戦する際には、次のW杯での得点を狙う発言が。「ずっとあの言葉は忘れていない」と話し、「今日はワールドカップではないが、本大会でしっかり有言実行できるように頑張りたい」と本大会でも活躍することを誓いました。