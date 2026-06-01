【CEDEC2026】 6月1日～受講登録受付開始 7月22日～7月24日 開催予定 会場： リアル会場 パシフィコ横浜ノース オンライン会場 公式WEBサイト

「CEDEC2026」の公式グッズ（タオル/ホワイト）

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、「CEDEC2026（Computer Entertainment Developers Conference 2026）」における受講登録の受付を本日6月1日より開始した。

7月22日から7月24日に開催する「CEDEC2026」は、国内最大級のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス。今回セッション情報とタイムテーブルも公式サイトにて公開された。

受講パスは全6種類。早期割引は6月30日まで

受講パスは「レギュラーパス」、「デイリーパス」、「エキスポパス」、「エキスポ&スポンサーパス」、「オンラインパス」、「PERACONパス」の全6種類となっており、昨年2025年に引き続き、現地参加可能な「レギュラーパス」、「デイリーパス」、「エキスポパス」、「エキスポ&スポンサーパス」は、会場で発券となる。受講パスの種類と価格については以下特設ページにて公開される。

□受講パスの種類と価格について

「Developers’ Night」チケットは現地で先着販売。今年はキャッシュレス決済にも対応

【パスの詳細】

会期2日目の夜に開催する開発者交流パーティー「Developers’ Night」に参加できるチケットは、会期中に現地にて販売される。今年2026年からは現金支払いに加え、キャッシュレス決済にも対応し、より便利に購入できるようになった。価格は6,000円。会場で先着500名の限定販売となる。

受講登録・パス購入方法について

CEDECを受講するには、現地受講あるいはオンラインでのライブ/タイムシフト配信受講ができる状態にするため、受講登録が必要になる。受講登録後、マイページよりパス購入画面へアクセスが可能となる。詳細はCEDECガイドで確認できる。

□受講パス購入ガイド

現地参加可能な「レギュラーパス」や「デイリーパス」、「エキスポパス」、「エキスポ&スポンサーパス」は、現地で受講パスを発券して会場へ入場する。予め、マイページで発券用QRコードが表示されるかを確認してほしい。

「CEDEC Lightning 2026」について

前回の「CEDEC2025」より開始した、約30分の間で5分の短いセッションを次々と行なう企画「CEDEC Lightning」が今年も開催される。本年度は会期3日間の開催となる。開催はリアル（現地）のみで、最大30セッションが予定されている。

「CEDEC2026」の公式グッズが本日6月1日より発売開始

「CEDEC2026」では初となるオリジナルグッズが公式オンラインショップ限定で登場。本日6月1日より発売される。

Tシャツとタオルの2アイテムが登場する。カラーは日常使いしやすいホワイトとブラックに加え、今年のテーマカラーであるオレンジが展開される。「CEDEC2026」限定のグッズとなっている。なお、オンラインショップのみでの販売となり、CEDEC現地会場では購入できない。

□「CEDEC2026 オリジナルグッズ」販売ページ

商品一覧

Tシャツ

カラー：ホワイト、ブラック、オレンジ

サイズ：XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL

価格：4,000円（XS,S,M,L,XL）/4,500円（XXL,XXXL）

ホワイト

ブラック

オレンジ

タオル

カラー：ホワイト、ブラック、オレンジ

価格：2,500円

ブラック

オレンジ

【「コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2026」（CEDEC2026） 開催概要】

・会期：7月22日～24日

・会場：ハイブリッド開催

リアル会場：パシフィコ横浜ノース

オンライン会場：公式WEBサイト

・主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）