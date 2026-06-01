フリーアナウンサーの岡副麻希(33)が家族で鴨川シーワールドを訪れたことを報告した。2歳の娘が元気よく走り回る動画もあり、フォロワーから「癒された」との声が届いている。



【写真】プールで娘を抱き上げる 盛り上がる小麦色の上腕の筋肉がカッコイイ

岡副アナは5月31日に更新したインスタグラムで、「5月さいごの土日 金曜日の23時過ぎに蒲生さんが帰宅してから急遽宿を探して決めた鴨川行き」と夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥の帰宅を待って行動に移した様子。「久しぶりの2連休だからどこか行きたいねとずっと話していたのに結局決めず 前夜にドタバタと決めるこの感じ笑」と家族仲の良さがうかがえた。



岡副アナは「だけど旅に出かけるたび、娘の成長を感じられて大変な瞬間もあるし親はへろへろになるけれど 行ってよかったと毎回おもう」と投稿。写真の説明をするように「1.イルカショー 2.お気に入りのハンカチ持って 3～5.身長記念に撮りたいのにしゃがむ娘と笑 以下省略 ホテルのビュッフェあるあるとかプールとかいろいろ #鴨川シーワールド #家族旅行 #familytrip #2歳女の子 #子連れ旅行」と投稿した。



フォロワーから「楽しい御写真いっぱ～い イイですね～」「岡副さん すっかりママですね～ ムチ子ちゃん（もう違いますね）大きくなられて いつも幸せそうで、癒されてます」「めちゃくちゃ嬉しく走るお子さんに癒やされました。和みます」といった投稿や、水泳選手だった岡副アナがarenaの水着を着て娘を抱き上げ、引き締まった筋肉をカメラがとらえたことに「水着姿のまきちゃん やはり綺麗だよ」との声も見られた。



岡副アナは2022年4月に、レーシングドライバーの蒲生尚弥との結婚を発表。24年5月に第1子となる長女の出産を公表した。



（よろず～ニュース編集部）