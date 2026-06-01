マンC女子が藤野あおばのゴールもありFA杯を制した

女子イングランド協会カップ（FA杯）の決勝戦が現地時間5月31日に行われ、マンチェスター・シティがブライトンに4-0の勝利を収めた。

なでしこジャパンに選出のMF藤野あおばはチームの3点目を決めた。

シティは前半38分にFWカディーシャ・ショーのヘディングで先制すると、アディショナルタイムにはDFアレックス・グリーンウッドのFKで追加点。後半16分から出場した藤野はその5分後、左サイドから展開されていった攻撃の逆サイドから走り込んでボールを受けると、ゴール正面で相手をドリブルで外して左足シュートを決めた。さらにFWビビアン・ミーデマが1点を加え、4得点の大勝でタイトルを手にした。

ファンからも「優勝を決定づけるナイスゴールでした！」「女子もすごい」「わずか5分で試合を決定づけた」「ビューティフル」といったコメントが寄せられている。

シティではGK山下杏也加とMF長谷川唯がフル出場した。ブライトンではDF南萌華とFW清家貴子がスタメン出場し、清家は後半途中で交代。MF角田楓佳はベンチ入りも出場機会がなかった。

大会公式SNSでは、試合後に藤野は表彰式の際に打ち出された銀色のテープでぐるぐる巻きにされてチームメートと優勝の喜びを味わっている姿も投稿されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）