衝撃的な姿になったわんこのビフォアフが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1141万2000回再生を突破し、「バッファローみたい」「めっちゃ作画しやすそう」「なんて愛らしい子なの…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ボサボサの犬を『洗面台で洗った』結果→本当に犬…？想像超える『衝撃のビフォーアフター』】

ボサボサのわんこ

TikTokアカウント「__mohu_c」の投稿主さんは、ちろるちゃん＆しえるちゃんというトイプードルと暮らしています。最近のちろるちゃんは、しばらくカットしていなかったこともあり、毛がかなり伸びていたそうです。ふわふわというより、もはやボサボサ。

全身がもこもこに膨らみ、どこが顔でどこが体なのか分からなくなりつつあったため、ついに自宅の洗面台でシャンプーすることに。洗面台に収まったちろるちゃんは、すっかり観念した様子で洗われていたそうです。こうして、長い毛に覆われたちろるちゃんの大改造がスタートしました。

洗面台で洗ったら…

シャンプー後は、ドライヤーでしっかり乾かしていきます。風を受けながらじっと座るちろるちゃんの表情は、なぜか哀愁たっぷり。どこか人生を悟ったような顔つきで、まるで人間のおじいちゃんのようだったのだとか。

そして乾ききった後には、口元の毛がヒゲのようにぼわんと伸び、体のフォルムもぼわんと膨らんだ独特すぎるビジュアルが完成。どうやら、持ち前の毛量を活かし、足先に向けてボリュームを抑えるという個性的なスタイルに仕上げたよう。

犬とは思えないほど味のある表情と、強烈なキャラクター性あふれる姿は海を越えて話題となり、「人生の真実を知ってそうで草」「魔法使い感がある」「クエストが始まりそう」など海外からもたくさんの反響が寄せられたのでした。

個性的なわんこたち

一緒に暮らすしえるちゃんも、負けず劣らず個性的なのだそう。ちろるちゃんと同じようなカットをしているため、シャンプー前は毛が伸び放題で、やはりモコモコ状態に。

しかし洗って乾かすと、ちろるちゃんのような立派なヒゲこそないものの、ころんと丸みを帯びたシルエットに変身。その姿は「いなりずしみたい」と言われるほど愛らしいのだとか。

そして2匹が並ぶと、後ろ姿だけではもはや犬種の判別が困難になるレベル。独特すぎるフォルムが並ぶ光景は、なんともクセになる可愛さなのでした。

TikTokアカウント「__mohu_c」には、ちろるちゃん＆しえるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「__mohu_c」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。