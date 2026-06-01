ナデナデされるワンコに、小声で「おやつ」と言ってみた時の反応が愛おしすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で16万7000回再生を突破し、「かんんわいいい！」「切り替え早くて草」といったコメントが寄せられています。

【動画：撫でられている犬に、小さな声で『おやつ』と言った結果→『聞き間違えか…』あまりにも可愛い反応】

小声の「おやつ」→即「聞き間違い」認定

TikTokアカウント「mameka0404」に投稿されたのは、頭をナデナデされている柴犬の女の子「まめ花」ちゃんに、ママが小声で「おやつ」と呟いてみた時の様子。

「おやつ」というママの囁きに、サッと体を起こしてママを見て、「もしや」と期待してしまうまめ花ちゃん。しかし、微動だにしないママの姿を見て、一瞬で「聞き間違いか…」と判断したのか、もう一度寝転がってしまいます。

何度でも引っかかってくれるワンコ

ナデナデが再開され、数秒後に再びママが「おやつ」と呟きます。すると1回目と同じように、まめ花ちゃんはすぐに起き上がるものの諦め、ゴロン。この一連の流れを、何度か繰り返していたんだそう。

しばらく撫でた後、「そろそろおやつの時間だなぁー」と、少し長めに小声で喋ってみたママ。まめ花ちゃんは「おやつ」のワードが聞こえた瞬間にバッと起き上がり、ママが話し終わるまでじっと話を聞いていたんだとか。

ママの手に頭を預けて

ママが話し終わって、手のひらを差し出すと、そこに頭をボンッと預けるように寝転がるまめ花ちゃん。毎回あっさり諦めるのに、何度も引っかかってくれるまめ花ちゃんの姿に、思わず頬が緩んでしまいます。

あまりにも素直なまめ花ちゃんの反応に、思わずママも笑ってしまったよう。まめ花ちゃんの予想を超える切り替えの速さと純粋さは、多くの人を和ませることとなったのでした。

投稿には「かんんわいいい！」「切り替え早くて草」「割とすぐ諦めるのに何回も騙されてくれるｗ」「柴犬と主のコント！？」「聞き間違え判断早すぎるてｗ」「切り替えの速さ見習いたい」といったコメントが寄せられています。

まめ花ちゃんの愉快な日常は、TikTokアカウント「mameka0404」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mameka0404」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。