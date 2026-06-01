歌謡コーラスグループ「純烈」（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が１日、都内で「おたからや 新ＣＭ発表会」に出席した。

ダチョウ倶楽部、キンタロー。が出演してきたＣＭに今回から参加。酒井は「ダチョウ倶楽部さんとは紅白で歌わせていただいたりご縁があるし、キンタロー。さんは一番大好きな芸人さんだから共演できてうれしいです」と喜んだ。

「おたからや」で買い取ってもらいたいものを聞かれると、酒井は「奥さんが最近使っていないバッグがあると思う。それは持って行ける」とニヤリ。白川に「こっそり持って行くのをやめてよ。（売って）競馬に使うとか」とそそのかされると、酒井は「昔の俺を思い出させるのやめてよ」と苦笑い。ＣＭ出演は妻に報告済みで「持って行けたらいいねと話している」と明かした。後上は「実家が、大掃除するたびに色々出てくる。僕の親とか純烈のマダム（ファン）とか、お宝のため込み量が多いと思う」と想像した。

この日は会場にある金塊の金額を査定するゲームを行った。一番離れた額を予想した酒井が熱々おでんを食べる罰ゲーム対象者となったが、白川、後上も挑戦。酒井は「熱かったのと、顔におでんの匂いがすごい」とコメントしていた。