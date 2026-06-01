近日予約開始予定

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト（ドラクエ）」シリーズに関する新作フィギュアを発売する。発売日および価格は未定で、近日中に予約受付を開始予定。

今回発売されるのは「ドラクエ」シリーズに登場する装備にフォーカスをあてた1/12スケールのフィギュア。第1弾は「ロトの剣」や「ロトの盾」といったロト装備が登場。さらに、ゲームの序盤に活躍する「こんぼう」、「やいばのブーメラン」に加え、「ドラゴンキラー」、「みかがみのたて」が立体化される。

それぞれ台座が付属し、装備のディスプレイが可能。近日中に商品の詳細ならびに、予約受付が開始予定となっている。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX